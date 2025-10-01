El temps d'aquest dijous 2 d'octubre: pluja intensa a quatre comarques

El Meteocat ha activat l'alerta per pluja intensa a quatre comarques situades al litoral de Catalunya: Tarragonès, Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat. La precipitació, segons han informat, tindrà lloc durant les primeres hores del matí. A més, durant la tarda, tampoc es descarten més pluges d'intensitat feble o moderada al Pirineu i Prepirineu oriental. Les previsions indiquen, però, que les quantitats que deixaran seran minses o localment poc abundants.
Durant el matí, el cel al sector central del litoral, el prelitoral i el nord-est de la depressió Central estarà marcat per la presència de núvols baixos que no s'esvairan fins a mig matí. Al migdia, d'altra banda, ja seran visibles les nuvolades al Pirineu i Prepirineu que vaticinaran la pluja de la tarda, especialment a la zona oriental. A la resta de Catalunya, el temps continuarà serè i gairebé no hi haurà rastre de núvols.
Pel que fa a la tarda, els núvols arribaran a la Catalunya central: Osona, Bages, Moianès, Berguedà i Lluçanès. Alhora, també es faran visibles al Ripollès i en el sector central del litoral i el prelitoral català. Les precipitacions persistiran al Baix Penedès i es desplaçaran cap a l'Alt Camp, en municipis propers a Valls.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 19 graus de mínima que es mantindran també a la tarda. A Girona la jornada tindrà 12 graus de mínima i s'arribarà als 23 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 10 graus que pujarà fins als 24°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 17 graus que creixeran fins als 24 °C a la tarda.