El temps d'aquest divendres 3 d'octubre: núvols baixos i temperatures estables

Aquest divendres 3 d'octubre de 2025 es preveuen núvols a bona part del país. En concret, el sector central del litoral quedarà mig o localment molt ennuvolat per núvols baixos. A primera hora de la matinada, però, el servei meteorològic català no descarta alguna precipitació puntual a la meitat sud del litoral central.
El Meteocat apunta que, a partir de les 12 hores, pot aparèixer, també, el cel tapat les zones del Pirineu i Prepirineu, sobretot a la part l'oriental. Unes nuvolades que, a la tarda, perdran consistència al Garraf i Osona, on les temperatures màximes seran de 26 graus i 23 graus respectivament i les mínimes seran de 13 graus a Vic i de 17 a Vilanova i la Geltrú. L'oest del país i les Terres de l'Ebre, en canvi, mantindran el cel serè tota la tarda. Al vespre, però, es preveu que arribin alguns núvols alts i mitjans pel nord que poden afectar tot el país.
La temperatura mínima serà similar a la del passat dijous o lleugerament més alta a la meitat oest del país i lleugerament més baixa a la resta. Les temperatures màximes, en aquesta línia, seran una mica més altes a tot arreu, excepte la depressió Central on quedarà molt semblant a la del dijous.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que es mantindran també a la tarda. A Girona la jornada tindrà 9 graus de mínima i s'arribarà als 25 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 12 graus que pujarà fins als 25°C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 18 graus que podran arribar fins als 28 °C a la tarda.