El Suprem jutjarà el fiscal general de l'Estat al novembre

El judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, començarà el 3 de novembre i s'allargarà fins al dia 13. Pel Tribunal Suprem desfilaran una quarantena de testimonis, inclosos Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, i Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya i que també serà jutjat per frau fiscal. García Ortiz, que defensa la seva innocència, està acusat d'un delicte de revelació de secrets, per suposadament haver filtrat informació confidencial de González Amador. S'enfronta a una pena d'entre quatre i sis anys de presó i fins a dotze d'inhabilitació.
Manuel Marchena formarà part del tribunal que jutjarà el fiscal general de l'Estat, majoritàriament conservador. encarregats de dictar sentència contra Álvaro García Ortiz en el procediment per revelació de secrets. El president del tribunal serà Andrés Martínez Arrieta, i estarà acompanyat d'una altra coneguda dels independentistes, com Carmen Lamela, que va enviar a presó els líders de l'1-O quan era magistrada de l'Audiència Nacional. La majoria de la sala és afí al PP. Marchena i Lamela són els dos casos més paradigmàtics, però també hi ha Martínez Arrieta, Juan Ramon Berdugo i Antonio del Moral. Les dues magistrades considerades del sector progressista són Ana Ferrer (que va formar part del judici del procés) i Susana Polo (instructora de la causa contra Tsunami Democràtic), que serà la ponent de la sentència.
El govern espanyol manté la confiança a García Ortiz, malgrat la pressió de la dreta política, mediàtica i judicial, que té el fiscal general en el punt de mira per haver liderat el viratge de la Fiscalia en les causes del procés, en sintonia amb l'estratègia de la desjudicialització de Pedro Sánchez. De fet, des que va ser nomenat el 2022, se li ha retret una excessiva proximitat a les tesis del PSOE per la seva bona relació amb l'exministra socialista Dolores Delgado, que també va ser fiscal general i va promocionar García Ortiz com a fiscal de sala i responsable de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
En tot aquest temps, el fiscal general ha comès pecats greus a ulls de la dreta, que queden camuflats en l'acusació d'haver filtrat informació d'un particular. Concretament, era un correu electrònic en què l'advocat de la parella d'Ayuso oferia un pacte a la Fiscalia i reconeixia un frau fiscal de 350.000 milions d'euros. Els periodistes que van publicar la informació van explicar al jutge que havien tingut accés al correu abans i tot que arribés a mans del fiscal general, que nega haver filtrat res i s'haurà de defensar davant la sala segona del Tribunal Suprem. El govern espanyol considera que García Ortiz és víctima d'una persecució. La setmana passada, en l'obertura de l'any judicial, el fiscal general va aprofitar l'ocasió per reivindicar-se davant Felip VI i insistir que creu "en la justícia i en la veritat".