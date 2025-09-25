Marchena torna a escena per jutjar el fiscal general de l'Estat

Manuel Marchena, president del tribunal que va jutjar l'1-O, torna a escena com a membre del tribunal que jutjarà, ara, el fiscal general de l'Estat per la causa de la filtració d'informació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Marchena serà un dels set magistrats, majoritàriament conservadors, encarregats de dictar sentència contra Álvaro García Ortiz en el procediment per revelació de secrets. S'enfronta a penes d'entre quatre i sis anys de presó i fins a dotze d'inhabilitació. El fiscal es trobarà cara a cara amb Marchena, amb qui es va enfrontar per la posició "ideològica i política" d'oposar-se a l'amnistia.
El president del tribunal serà Andrés Martínez Arrieta, i estarà acompanyat d'una altra coneguda dels independentistes, com Carmen Lamela, que va enviar a presó els líders de l'1-O quan era magistrada de l'Audiència Nacional. La majoria de la sala és afí al PP. Marchena i Lamela són els dos casos més paradigmàtics, però també hi ha Martínez Arrieta, Juan Ramon Berdugo i Antonio del Moral. Les dues magistrades considerades del sector progressista són Ana Ferrer (que va formar part del judici del procés) i Susana Polo (instructora de la causa contra Tsunami Democràtic), que serà la ponent de la sentència.
El Tribunal Suprem ha fet pública la composició del tribunal aquest dijous, poc després que García Ortiz hagi presentat el seu escrit de defensa. El fiscal general, que continua en el càrrec, acusa el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez, de muntar una "estratègia" per "desviar el focus" de la presidenta madrilenya i nega haver filtrat el correu sobre l'empresari Alberto González Amador en què demanava un pacte amb Hisenda en la causa per frau fiscal, per la qual anirà a judici. En el correu, González Amador reconeixia un frau fiscal de 350.000 milions d'euros. Els periodistes que van publicar la informació van explicar al jutge que havien tingut accés al document abans i tot que arribés a mans del fiscal general, que nega haver filtrat res.
El govern espanyol considera que García Ortiz és víctima d'una persecució i ni la Fiscalia ni Advocacia de l'Estat hi veuen cap delicte. En l'obertura de l'any judicial, el fiscal general va aprofitar l'ocasió per reivindicar-se davant Felip VI i insistir que creu "en la justícia i en la veritat". En l'escrit de defensa, el fiscal sosté que al contingut clau de la filtració hi van tenir accés unes 600 persones dins del Ministeri Fiscal i que García Ortiz va reaccionar en "exercici de les seves competències" per evitar un "perjudici per a la imatge i el prestigi de la Fiscalia" i dels professionals. Tot plegat, arran de la "campanya de desinformació" de "l'aparell institucional" de la Comunitat de Madrid, que va difondre una notícia falsa assegurant que la Fiscalia havia ofert un pacte a la parella d'Ayuso.