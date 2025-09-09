ERC assenyala una «revolució de les togues» contra el fiscal general de l'Estat: «Ja ho vam advertir»

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que l'obertura de judici oral contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets és "inaudita", com "inaudita" va ser la causa contra els líders independentistes després del Procés. "Sembla una revolució de les togues", ha dit Capella en una roda de premsa a la cambra catalana, on ha sentenciat: "Ja ho vam advertir".
"Quan han vingut a buscar el darrer ja no hi ha ningú per defensar-los", ha assegurat Capella, que ha assenyalat que no es va "fer res" per evitar el procés judicial contra els polítics catalans. "La no reforma del poder judicial, la democratització del poder judicial aparcada permanentment té conseqüències", ha afegit la portaveu.
El magistrat instructor del Tribunal Suprem, Ángel Hurtado, ha acordat aquest dimarts l'obertura d'un judici oral i li ha imposat una fiança de 150.000 euros per la filtració d'un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en què reconeixia haver comès dos delictes fiscals i obria la porta a un pacte amb la Fiscalia. Si bé, el TS ha rebutjat apartar García Ortiz del seu càrrec.
"La pressió pels pressupostos no l'ha de tenir ERC"
Després que ERC presentés aquest dilluns la seva proposta per "habilitar" la delegació de competències en matèria de gestió de l'IRPF, que registraran aquesta setmana al Congrés dels Diputats, Capella ha insistit que "incomplir els acords té un perill". Els republicans reiteren que no negociaran amb els socialistes res -tampoc els imminents pressupostos tant de l'Estat com de la Generalitat- si no es compleixen les qüestions que hi ha "al congelador", com el finançament.
És en aquest sentit que la portaveu ha advertit el PSOE que "hauria de tenir interès" perquè la proposició de llei d'ERC sobre la gestió de l'IRPF s'aprovi: "La pressió pels pressupostos no l'ha de tenir ERC, l'han de tenir els governs de Sánchez i Illa", ha reblat. I ha subratllat que els dos executius han de posar "tots els elements necessaris" perquè les propostes i acords "arribin a bon port".
Es tracta d'una proposició de llei que els republicans presentaran aquesta setmana en solitari per la manca d'acord amb el PSOE, a qui acusen d'incomplir l'acord que va permetre la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. La proposta d'Esquerra encaixa amb el pla director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) elaborat pel Govern conjuntament amb l'empresa Indra i que marca les fites per muscular, en una primera fase, la Hisenda catalana en el marc de l'acord per al nou model de finançament.
Jornada de treball a Vacarisses
El grup parlamentari d'ERC, liderat per Josep Maria Jové i Capella, celebrarà el 19 de setembre una jornada de treball a Vacarisses, on també participarà el president del partit, Oriol Junqueras. Els republicans hi dissenyaran l'estratègia de l'inici del període de sessions, que començarà a finals de setembre, amb l'objectiu d'encarrilar com "estiren" el compliment dels acords d'investidura.