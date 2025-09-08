ERC activa en solitari a Madrid la palanca de l'IRPF per moure el PSOE amb el finançament

ERC ha activat aquest dilluns la seva proposta per "habilitar" la delegació de competències en matèria de gestió de l'IRPF. Es tracta d'una proposició de llei que els republicans presenten en solitari per la manca d'acord amb el PSOE, a qui acusen d'incomplir l'acord que va permetre la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. La proposta d'Esquerra encaixa amb el pla director de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) elaborat pel Govern conjuntament amb l'empresa Indra i que marca les fites per muscular, en una primera fase, la Hisenda catalana en el marc de l'acord per al nou model de finançament.
És per aquest motiu que els republicans demanen als socialistes que donin suport a la mesura i avisen que "no hi ha excuses" si volen tenir pressupostos -tant a Catalunya com a l'Estat-. Així ho han subratllat en una roda de premsa aquest dilluns el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, que han presentat la proposta que es presentarà els pròxims dies a la cambra baixa, i que ara com ara no té garantida la majoria per tirar endavant.
La proposició és una modificació legal per "habilitar" Catalunya, i la resta de comunitats del règim comú que s'hi vulguin afegir, per assumir les competències per delegació de l'Estat en l'aplicació de l'impost sobre la renda, avançar en la gestió "descentralitzada" dels tributs i reforçar la "corresponsabilitat fiscal" de les autonomies. Es tracta de modificar tres lleis: la LOFCA, la llei de finançament autonòmic i la llei de cessió de tributs, per tal que Catalunya pugui recaptar l'IRPF de manera progressiva i gradual, perquè cal també muscular de manera important l'ATC.
El diagnòstic d'ERC és que cal aquesta habilitació legal per permetre que les comunitats de règim comú puguin tenir competències sobre l'IRPF. Ara, la llei ja habilita la delegació d'impostos com el de patrimoni, successions o transmissions, entre d'altres, però no l'IRPF. Sense capacitat sobre aquest tribut, que ha d'autoritzar el Congrés a través d'un canvi legislatiu, no es pot avançar en l'àmbit de la recaptació de l'impost sobre la renda. Això xoca amb el mateix acord d'investidura signat fa poc més d'un any i que establia, d'acord amb el PSC i el PSOE, que l'any 2026 Catalunya ja recaptaria l'IRPF de 2025, un horitzó que el Govern i els republicans admeten que no es complirà.
Si la proposta s'aprovés, caldria una coordinació molt estreta entre la Hisenda espanyola i l'Agència Tributària de Catalunya i traspassos de personal i recursos. Sense l'habilitació legal no es poden desplegar les noves competències com la recaptació de l'IRPF. Per aquest motiu, ERC posa més el focus en aquesta capacitat que en el calendari, que els republicans fixen en quatre fases de desplegament. Tot plegat no arribaria, com preveu també el pla director del Govern, fins ben entrat el 2028 i el 2029 i amb les legislatures catalana i espanyola exhaurides, amb tot el que implica políticament.
Qüestió política i no tècnica
Per als republicans, la negativa del PSOE a complir l'acord respon més a una "qüestió de voluntat política" que a una qüestió tècnica, precisament perquè és un acord ja avalat i compartit amb el PSC -al pla director de l'ATC-. "Hem de trobar la manera que el PSOE trobi la voluntat política que va expressar quan va avalar els acords", ha assegurat Junqueras, que ha exigit els socialistes que compleixin amb el que van pactar.
"Si el PSOE té un interès veritable a negociar pressupostos sap que ha de fer una bona proposta i ha d'incloure avenços significatius sobre el model de finançament i la recaptació fiscal. El PSOE ha de decidir quan vol arribar a aquests acords, si és que vol arribar", ha reblat. Així, ha insistit que no negociaran els comptes ni a Catalunya ni a Madrid si no s'avança en aquestes dues qüestions a la vegada.
També Rufián ha subratllat la importància de la recaptació d'un impost com l'IRPF i l'"acte de valentia" d'ERC presentant aquesta proposició de llei en solitari "en un moment en què la covardia es premia". "L'alternativa seria no fer res, criticar el del costat, dir-li que el que està fent no serveix de res, que s'estavellarà", ha criticat. En aquest sentit, ha defensat els acords amb els socialistes i ha instat la resta de formacions a donar suport a la iniciativa, especialment a Junts, qui, ha destacat, vota "conjuntament" amb PP i Vox al Congrés.