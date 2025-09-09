El Tribunal Suprem envia a judici el fiscal general de l'Estat

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha estat imputat per un presumpte delicte de revelació de secrets. El magistrat instructor del Tribunal Suprem, Ángel Hurtado, ha acordat l'obertura d'un judici oral i li ha imposat una fiança de 150.000 euros per la filtració d'un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en què reconeixia haver comès dos delictes fiscals i obria la porta a un pacte amb la Fiscalia. Si bé, el TS ha rebutjat apartar García Ortiz del seu càrrec.
En una interlocutòria de 29 pàgines a la qual ha tingut accés Europa Press, el Suprem ha determinat per primera vegada la història que el fiscal general de l'Estat s'ha d'enfrontar a un judici al màxim tribunal. La interlocutòria d'obertura de judici oral arriba sis setmanes després que la Sala d'Apel·lació del Suprem confirmés el processament de García Ortiz perquè considera que va impulsar i va coordinar "personalment" la filtració sobre la investigació per delictes fiscals contra González Amador. Aquesta decisió es va adoptar per majoria de dos contra un, ja que el magistrat Andrés Palomo va emetre un vot particular discrepant.
Concretament, Hurtado fa el pas en considerar que García Ortiz va poder cometre un delicte de revelació de secrets en facilitat a un mitjà de comunicació, la Cadena SER, el contingut confidencial del correu electrònic enviat el 2 de febrer de 2024 per l'advocat de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalia oferint-se a pactar en el marc de la investigació en contra de la seva empresa. A més, li fixa una fiança de 150.000 euros a entregar en un termini de cinc dies per tal d'assegurar que entomarà "la totalitat de les responsabilitats pecuniàries", inclosa una possible indemnització per perjudicis morals a González Amador, que demanava 300.000 euros en aquest concepte, quantitat que l'instructor considera excessiva.
La mateixa resolució rebutja la petició de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) de suspendre cautelarment García Ortiz com a fiscal general i explica que hi ha "un buit legal", amb una regulació específica per acordar la suspensió de qualsevol membre de la carrera fiscal per via administrativa, però que no preveu la del fiscal general de l'Estat. El magistrat entén que aquesta llacuna normativa "no ha de servir" perquè sigui el jutge instructor qui determini si ha de perdre el càrrec. Per això, encara que descarta ordenar per via judicial la suspensió cautelar de García Ortiz com a cap del Ministeri Públic, acorda enviar la seva resolució a la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General perquè, si escau, resolgui el que sigui procedent i l'informi de la decisió adoptada.
El contingut del mail, "delicada" i de divulgació "intolerable"
Hurtado insisteix que el mail contenia "informació delicada relativa a aspectes i dades personals d'un ciutadà", que havien estat aportades en el marc d'un ulterior procés penal, en el curs d'unes converses privades entre el seu lletrat i el fiscal encarregat del cas, i subjectes als criteris de reserva i confidencialitat per part de la Fiscalia. Així, el magistrat exposa que, atès aquest "deure de discreció", "no és tolerable" cap divulgació a tercers sense autorització de l'interessat, la reputació del qual pogués veure's perjudicada. A més, el magistrat del Suprem afegeix que la filtració del correu "posa en qüestió el prestigi de la institució".