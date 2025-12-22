Bildu pacta amb el govern espanyol per mantenir la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables el 2026

EH Bildu ha anunciat aquest dilluns un acord amb el govern espanyol per mantenir el denominat “escut social” durant tot l’any 2026. Segons han explicat en un comunicat, l’acord s’inclourà en un decret de mesures socials que l’executiu aprovarà pròximament al Consell de Ministres i que contemplarà la prohibició de desnonaments sense alternativa habitacional per a les famílies vulnerables, la prohibició de talls de subministraments bàsics (llum, aigua i gas) i la pròrroga del bo social elèctric. Totes aquestes mesures, detallen, havien de vèncer el pròxim 31 de desembre, però quedaran prorrogades “com a mínim” durant tot el 2026. “El manteniment d’aquestes mesures socials de gran abast és fruit del treball discret i constant i de la pressió de diversos col·lectius socials. EH Bildu posa en valor l’acord assolit després de les intenses negociacions de les darreres setmanes, ja que permetrà continuar oferint una protecció encara molt necessària en el difícil context econòmic i social que travessen milers de persones”, ressalten des de la formació abertzale.\r\n