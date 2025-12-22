ERC situa el 2026 com l'any clau per al nou finançament i el traspàs de Rodalies

El 2026 serà l'any clau per al nou finançament i el traspàs de Rodalies. Així ho ha verbalitzat Isaac Albert, portaveu d'ERC, en l'última roda de premsa de l'any que fa el partit a la seu de Calàbria. Els republicans consideren que en les primeres setmanes de gener s'ha de materialitzar l'empresa mixta de Rodalies, que està pendent dels últims tràmits, mentre que també esperen la proposta definitiva de Maria Jesús Montero pel que fa al finançament. En la primera quinzena de gener també és previsible que es produeixi la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, demanada pel líder d'ERC i a la qual ha accedit el president espanyol, però encara sense una data tancada. "Si el país guanya sobirania i fortalesa és perquè ERC ho fa possible", ha reivindicat Albert. Informa Lluís Girona.\r\n