22 de desembre de 2025

Política

El Suprem rebutja la querella dels Comuns contra el president del tribunal que va jutjar el fiscal general de l'Estat

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 18:28

El Tribunal Suprem ha rebutjat la querella dels Comuns per revelació de secrets contra el magistrat Andrés Martínez Arrieta, president del tribunal que va jutjar i condemnar l'aleshores fiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz. Els Comuns es van querellar contra Martínez Arrieta per unes declaracions durat un seminari organitzat pel Col·legi de l'Advocacia de Madrid, quan, per cloure el seu parlament, va dir que havia d'acabar perquè havia de posar la sentència a García Ortiz. Ara, el Tribunal Suprem considera que a la conducta denunciada per l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens "no concorren prou elements" per poder-la considerar delictiva.

