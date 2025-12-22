La ressaca de la desfeta extremenya: Sánchez vol creure que no hi haurà contagi

El consens al socialisme és que la patacada d'Extremadura era previsible. Per un mal candidat -Miguel Ángel Gallardo- que més d'un vol que plegui, però també pel context, amb un partit fràgil i un degoteig constant de casos de corrupció i d'assetjament sexual que no ajuden tampoc a mobilitzar l'electorat progressista. L'endemà de la desfeta, la ressaca és dura, però els socialistes confien confinar els mals resultats a Extremadura, i que no hi hagi un "efecte contagi" a l'Aragó, Andalusia o Castella i Lleó, per posar alguns exemples de territoris que celebraran eleccions pròximament, i on el PSOE pot encadenar derrotes importants. Es tracta d'evitar que Extremadura sigui el primer capítol d'un any negre per a Pedro Sánchez.
La resposta socialista és unànime tant a Ferraz com a Pallars. Ja ho avançava la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, un cop confirmats els pitjors presagis diumenge a la nit. "Són uns mals resultats", va dir. El diagnòstic a la sala de màquines és que no s'ha aconseguit mobilitzar l'electorat progressista, que s'ha quedat a casa. Això pot encendre llums d'alarma, perquè l'èxit de Sánchez l'any 2023 va ser la capacitat d'activar el vot progressista per la por a un govern de PP i Vox. A Extremadura, aquesta recepta no ha tingut bon resultat i tampoc Podem ha estat capaç de mobilitzar el gruix del vot que ha perdut el PSOE.
Els socialistes han passat de 28 escons a 18, deu menys. Podem, en canvi, ha passat de 4 a 7, tres més. La resta han marxat de l'esquerra, sigui a l'abstenció o a altres formacions. Això s'explica pel desgast de Sánchez i pels casos de corrupció i assetjament que envolten el PSOE? Aquí, prudència, amb l'argument que a Extremadura s'ha votat en clau extremenya, no pas pensant en el clima de tensió que es respira a Madrid o com a plebiscit sobre la gestió del govern espanyol. Però és evident que no hi ha ajudat. La sensació és que la patacada hauria estat la mateixa, tant en la situació actual com amb un Sánchez en plena forma. "La gent està desanimada, trista", assenyalen a Pallars.
A això s'hi suma un candidat "fluix", Miguel Ángel Gallardo, que ha reconegut els mals resultats i tot apunta que dimitirà en les pròximes hores. Diverses veus del PSOE n'han demanat la sortida, com és el cas del president de la Diputació de Càceres, que ha reclamat un "canvi radical" després de la patacada. Altres veus assenyalen que no era el candidat idoni per tenir alguna opció de competir a Extremadura. A Catalunya, el PSC evita fer valoracions sobre quin rumb ha de prendre la formació extremenya i la portaveu, Lluïsa Moret, s'ha limitat a receptar "acompanyament" en aquest mal moment.
Responsabilitzar el PP del creixement de Vox
La constatació dels mals resultats porta afegit un altre missatge, en aquest cas contra el PP, a qui els socialistes responsabilitzen de l'auge de Vox. María Guardiola, que va convocar eleccions per no dependre tant de l'extrema dreta, ha quedat lluny de la majoria absoluta i els ultres, que creixen, condicionaran encara més el govern extremeny, com ja passa al País Valencià. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha allargat la mà a Vox, però ha demanat "proporcionalitat". Santiago Abascal ja ha advertit Guardiola que només hi haurà pacte a canvi d'un "gran canvi" a Extremadura. En aquest escenari, el PSOE considera que al PP li ha sortit el tret per la culata. De voler emancipar-se de Vox, a dependre'n encara més. "El PP no és ningú sense Vox", ha dit aquest dilluns la portaveu socialista, Montse Mínguez.
Aquest és un missatge en clau estatal, també. Sánchez s'esforça per denunciar l'aliança entre la dreta i l'extrema dreta, per mirar de mobilitzar l'electorat socialista davant l'amenaça d'un retrocés en drets, i també de polítiques negacionistes o de l'afebliment dels serveis públics. En aquest sentit, els socialistes -tant a Ferraz com a Pallars- assenyalen l'error de Feijóo i Guardiola d'avançar les eleccions i acusen els populars d'alimentar l'extrema dreta. En aquest sentit, llancen una advertència: de cara a les pròximes eleccions, el PP pot trobar-se que en comptes de millorar resultats, queda encara més lligat de mans als parlaments autonòmics pel creixement de Vox. Si això passa, diuen, l'estratègia no haurà estat bona per a Feijóo. Seria, potser, una manera de maquillar el mal moment del PSOE, que corre el risc de tenir en Extremadura en primer capítol de l'any negre de Sánchez.