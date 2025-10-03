03 de octubre de 2025

El metro de Barcelona s'aturarà 2 minuts a les 12:00 en solidaritat amb el poble palestí

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:44
Actualitzat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:45

El metro de Barcelona farà una aturada de 2 minuts aquest divendres a les 12:00 com a "mostra de solidaritat dels seus treballadors amb el poble palestí". Un cop finalitzada l'aturada, es recuperarà el servei habitual, segons ha publicat l'empresa a la xarxa social X i en els panells informatius de les estacions.

 

A Catalunya, aquest divendres 3 d'octubre també hi ha una vaga convocada a tot el sector educatiu. A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya, una cinquantena d'estudiants han bloquejat els principals accessos. 

En la mateixa línia, més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també han bloquejat amb contenidors els principals accessos al campus i també l'entrada als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de la plaça Cívica.

 

