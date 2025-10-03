El metro de Barcelona s'aturarà 2 minuts a les 12:00 en solidaritat amb el poble palestí

El metro de Barcelona farà una aturada de 2 minuts aquest divendres a les 12:00 com a "mostra de solidaritat dels seus treballadors amb el poble palestí". Un cop finalitzada l'aturada, es recuperarà el servei habitual, segons ha publicat l'empresa a la xarxa social X i en els panells informatius de les estacions.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n⚠️🚇Avui divendres 3 d’octubre, a les 12 del migdia, el servei de #metrobcn farà una aturada de dos minuts com a mostra de solidaritat dels seus treballadors i treballadores amb el poble palestí.\r\n\r\n✅Una vegada finalitzada l'aturada, es recuperarà el servei habitual.\r\n— TMBinfo (@TMBinfo) October 3, 2025\r\n\r\n\r\nA Catalunya, aquest divendres 3 d'octubre també hi ha una vaga convocada a tot el sector educatiu. A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya, una cinquantena d'estudiants han bloquejat els principals accessos. \r\n\r\nEn la mateixa línia, més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també han bloquejat amb contenidors els principals accessos al campus i també l'entrada als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de la plaça Cívica.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nEls estudiants universitaris bloquegen els accessos a les facultats i exigeixen el trencament amb Israel Natàlia Pinyol \r\n\r\n\r\n \r\n