Els estudiants universitaris bloquegen els accessos a les facultats i exigeixen el trencament amb Israel

Les mobilitzacions de protesta contra l'assalt a la Flotilla d'aquest dimecres s'han estès a tot el món. A Catalunya, aquest divendres 3 d'octubre hi ha una vaga convocada a tot el sector educatiu. De fet, els sindicats d'estudiants i de professorat ja havien avisat que, en cas que s'interceptés la Global Sumud Flotilla (GSF), cridarien tot el sector a buidar les aules. La petició ha tingut el seu efecte i els estudiants de tot el país es mobilitzen en contra de la detenció dels tripulants que fa unes setmanes partien de Barcelona per portar ajuda al poble palestí.
Després de la manifestació d'aquest dijous a la tarda que va mobilitzar unes 15.000 persones a Barcelona i centenars a Tarragona, una cinquantena de persones han continuat la protesta acampant a la plaça de la Carbonera, a Barcelona. S'hi han instal·lat amb una vintena de tendes de campanya i diversos tendals i hi han passat la nit. Judit Piñol, una de les portaveus del moviment de suport a la Flotilla, ha explicat a l'ACN, que han dormit "molt tranquil·les" i ha recalcat que, de fet, "l'acampada és indefinida".
En aquest sentit, Piñol ha assenyalat que la intenció és aixecar l'acampada quan es faci un "trencament real, efectiu i immediat de les relacions comercials amb el govern d'Israel" o bé quan es faci "l'obertura d'un corredor humanitari" cap a Gaza. La portaveu ha apuntat que l’estat espanyol “segueix sent el soci número u” del país hebreu. “Marxarem d’aquí el dia que els governs facin la seva feina. És tan senzill com això”, ha reblat.
Pel que fa a la ubicació de l'acampada, entre el World Trade Center i l’avinguda Paral·lel -al moll de Barcelona-, la portaveu ha explicat que des d'aquest punt assenyalen "la complicitat econòmica entre el govern català i l’entitat sionista". A més, es preveu que aquest emplaçament sigui el punt final de la manifestació estudiantil d'aquest divendres al migdia. Els estudiants, de fet, han donat el tret de sortida a les protestes a primera hora del matí.
Bloquejos a l'accés de l'ETSEIB
A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya, una cinquantena d'estudiants han bloquejat els principals accessos d'aquest edifici per exigir a les universitats públiques el trencament de qualsevol vincle amb Israel, segons la portaveu de la tancada, Lia Casadevall. En defensa de Palestina i amb l'objectiu d'"aturar la normalitat" a les aules, aquests joves també han passat la nit a l'edifici i aquest matí han tallat les entrades a la facultat amb taules i cadires.
La portaveu ha explicat que aquest dijous al vespre van arribar a la facultat i van intentar mediar amb la universitat la possibilitat de fer un aturament total a les aules i trobar una "solució pacífica", però no ho van aconseguir. Per això, aquest matí han bloquejat l'entrada al centre educatiu. Segons assenyala Casadevall, la finalitat és fer entendre els estudiants i les universitats "per què no es poden fer classes". Els activistes, que van vestits de negre, han fet pintades dins l'edifici amb les frases "UPC Còmplice" o "Des del riu fins al mar, Palestina Llibertat". La jove ha afegit que la previsió és tornar a les aules dilluns, però "mantenint les reivindicacions".
Davant d'aquests fets, la directora de l'Escola ha enviat un correu a tots els alumnes del centre advertint que no poden "garantir el desenvolupament normal de l'activitat acadèmica". La previsió és que els estudiants desbloquegin els accessos a les onze del matí, quan tenen previst tallar la Diagonal fins a arribar al metro per dirigir-se a la manifestació unitària a la plaça Universitat.
Contenidors a les portes de la UAB
En la mateixa línia, més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també han bloquejat amb contenidors els principals accessos al campus i també l'entrada als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de la plaça Cívica. També en aquest cas unes 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a dos quarts de set han mobilitzat contenidors fins a les rotondes d'accés des de l'AP-7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. Hi ha hagut un moment de tensió entre els manifestants i un treballador que volia creuar una barricada per la força, quan s'ha encarat amb els estudiants.
Així mateix, els manifestants anaven de negre i han cridat a aturar "buidar les aules" aquest divendres: "Una nota o un calendari no pot ser més important que parar un genocidi", han manifestat.
Barricades a la UB Central
També la Universitat de Barcelona (UB) ha estat bloquejada pels alumnes. Els universitaris han aconseguit que es tanquin tots els accessos tant a la facultat Central com la del Raval.
Alumnes de secundària tallen l'Eix Transversal de Manresa
A Manresa (Bages), els alumnes dels centres de secundària han provocat afectacions de trànsit a algunes vies, com l'avinguda de les Bases, i posteriorment a l'Eix Transversal. Cap a les 8.30 hores d'aquest divendres al matí, alguns manifestants també han aconseguit tallar la C-25 durant gairebé mitja hora a l'altura de Manresa. Després, la marxa s'ha posat en funcionament tallant la C-37 en sentit Girona. La seva intenció és tornar a entrar a Manresa per la carretera de Vic (Pujada Roja)