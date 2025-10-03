La nova vida de Laura Borràs

"La voluntat de la fundació és assemblar-se tant com sigui possible a la transversalitat de l'independentisme que Junts recull en la seva fundació". Aquest és el propòsit que s'ha marcat Laura Borràs com a nova directora acadèmica de la fundació Fundem la República. L'expresidenta del partit, que va deixar el càrrec fa tot just un any en l'últim congrés celebrat a Calella, enceta així una nova etapa allunyada de la vida orgànica de Junts, però no del tot, perquè aspira a aportar "reflexions de llarg abast" a la formació. "No ens plantegem cap mena de limitació temàtica", ha destacat Borràs. La primera acció promoguda des del nou càrrec és una exposició sobre la llengua, que viu una cruïlla històrica.
En un missatge gravat, Carles Puigdemont ha assenyalat que el paper de les fundacions és "fonamental" perquè hi hagi "solvència" en les propostes estratègiques que tenen els partits. "La gent ha de poder veure complertes les seves expectatives", ha determinat l'expresident. Borràs ha agraït les paraules del líder a l'exili, que en el congrés de Junts de l'any passat va ocupar el càrrec que fins aquell moment havia ostentat ella. El 2023, ha dit, ja va interessar-se per posar en marxa una fundació del partit, que finalment és Fundem la República, abans a Demòcrates. Antoni Castellà, el seu fundador i ara vicepresident de Junts, i el diputat Francesc de Dalmases s'han assegut a primera fila.
La primera acció de la nova etapa pivota al voltant de la llengua amb una exposició que vol tenir una "mirada diacrònica". "La llengua és la columna vertebral de la nació catalana", ha determinat l'expresidenta del Parlament, acompanyada per Dani Planàs, director executiu de la fundació, i Jordi Mas, president de l'entitat. El pas de Borràs a Fundem no ha estat senzill, perquè la seva situació com a condemnada en ferm l'impedia formar part del patronat i, per tant, també l'accés a la presidència. Al final, se li ha trobat l'encaix com a directora acadèmica al costat de Planàs. Amb l'exposició sobre la llengua arrenca, també, una nova etapa per a Borràs, amb passat com a professora i divulgadora.
En el tram final de l'exposició es repassa la presència del català a les xarxes socials, com a element de globalització que permet a la llengua anar més enllà de les fronteres habituals. "Cal aprendre català per poder viure en català, també en el món jurídic, el de la salut, el de l'esport o el de l'espiritualitat", ha remarcat Borràs, que també ha posat l'accent en la presència en l'entreteniment audiovisual. "El català com a llengua d'acollida i d'oportunitats", ha apuntat l'expresidenta del Parlament. L'exposició també aborda l'oficialitat del català a Europa, encallada pel veto de grans estats com Alemanya i que formava part de l'acord d'investidura entre Junts i Pedro Sánchez.
La iniciativa es pot veure ara a la Biblioteca de Catalunya, farà el salt a Girona i després serà itinerant, amb la idea que vagi també a les Illes, a l'Alguer i a la Catalunya Nord. "Es tracta de sumar per avançar, treballar pel país i aportant idees", ha apuntat Borràs, que ha defensat poder avançar cap a un futur de "prosperitat i progrés". Està previst un campus de formació a Cardona els dies 19 i 20 d'octubre, i a partir d'aquí s'aniran organitzant més activitats. Mas, president de la fundació, ha remarcat que l'entitat està "encantada" de la incorporació de l'expresidenta del Parlament, nomenada "per unanimitat" del patronat. "El seu talent és un actiu que multiplica el potencial", ha ressaltat.