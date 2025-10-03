Sánchez planteja blindar el dret a l'avortament a la Constitució

El govern espanyol proposarà incloure el dret a l'avortament a la Constitució per consagrar la llibertat i l'autonomia de les dones a interrompre l'embaràs davant els "atacs" de l'extrema dreta. “El PP ha decidit fondre’s amb l’extrema dreta. Ells s'ho faran, ho poden fer, però no a costa de les llibertats i els drets de les dones”, ha reblat.
Per això, té previst impulsar un procediment de reforma ordinària de la Carta Magna, la qual cosa requeriria una majoria qualificada, segons han informat fonts de l'executiu a Europa Press. Una majoria qualificada que no es pot aconseguir sense el suport precisament dels populars.
Amb aquesta mesura, Espanya es convertiria en el segon país del món a recollir el dret a l'avortament a la seva constitució, després que França ho fes el 2024. L'objectiu, segons el Sánchez, és combatre "qualsevol intent de retrocés futur que amenaci els drets de les dones". A més, vol "impedir" que les dones que vulguin interrompre el seu embaràs rebin "informació falsa o sense evidència científica" i, per això, té previst modificar el reial decret 825/2010 que regula la salut sexual i reproductiva.
Catalunya lidera la taxa d'avortaments
Catalunya seria una de les comunitats més afectades pel canvi constitucional, ja que és la que presenta la taxa d'avortaments més alta de l'Estat des de fa set anys. El 2024, va registrar 14,89 avortaments per cada 1.000 dones d’entre 15 i 44 anys, per sobre de les Illes Balears (13,87), seguides de la Comunitat de Madrid (13,56), Astúries (12,89) i la Regió de Múrcia (12,66). Les xifres més baixes corresponen a Ceuta i Melilla (4,65) i a l’Aragó (8,15). Segons ha detallat aquest dimecres el Ministeri de Sanitat, el 2024 es van practicar 106.172 interrupcions voluntàries de l’embaràs.
El total de casos del 2024 suposa un increment del 2,98% respecte de l’any anterior, una tendència a l’alça observada especialment a Andalusia, Canàries i el País Valencià. Així, la taxa d’IVE per cada 1.000 dones d’entre 15 i 44 anys va augmentar fins a situar-se en 12,36, enfront del 12,22 registrat l’exercici anterior. L’informe del Ministeri també destaca un increment més significatiu de la taxa d’incidència en dones no residents.