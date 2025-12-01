Crítiques de Junts i ERC a Collboni per la beca a escriptors llatinoamericans

El viatge de Jaume Collboni a Mèxic ha aixecat polèmica amb Junts i ERC. L'alcalde de Barcelona, que es troba a Guadalajara amb motiu de la Fira Internacional del Llibre, va anunciar la creació de "Narrar Barcelona", una beca de residència d'escriptura internacional per a autors i autores llatinoamericanes, dotada amb 80.000 euros. La iniciativa no ha agradat als partits independentistes: els republicans consideren que és un "Erasmus de tres mesos pagat per l'Ajuntament" i els juntaires diuen que l'alcalde es dedica a "explicar la Barcelona de la Hispanitat".
En què consisteix la beca? Es tracta d'una iniciativa de caràcter anual, que previsiblement es posarà en marxar aquest gener, que oferirà 3 mesos a la capital catalana per a "establir un diàleg amb la ciutat" i que en surti una obra inèdita basada en aquesta experiència. L'objectiu? Segons Collboni, és "refermar els ponts culturals entre Llatinoamèrica i Catalunya". L'alcalde ha defensat que la beca busca "ajudar a aproximar realitats culturals que a priori són diferents" i ajudar autors llatinoamericans a projectar-se a Europa a través de la capital catalana.
D'aquesta manera, els autors podran viure un temps a Barcelona i explicar la seva experiència i la seva visió de la ciutat "amb un estil lliure i propi". L'obra, que serà inèdita, serà editada tant en català com en castellà. "La proposta senzillament és que s'expliqui la Barcelona contemporània. Pot ser molt suggeridor per als lectors barcelonins, veure com algú que ve de fora ens veu i ens escriu", ha sostingut Collboni.
Crítiques de Junts i ERC a Collboni
La proposta ha generat crítiques des dels partits independentistes. Josep Rius, vicepresident de Junts i regidor a Barcelona, ha acusat Collboni "d'explicar la Barcelona de la Hispanitat" en el seu viatge a Mèxic. "Si algú necessita suport és la llengua catalana i els escriptors que escriuen en català", ha sentenciat Rius, en la mateixa línia que el regidor Jordi Martí, que també ha advertit que vetllarà perquè les novel·les sorgides de la beca estiguin escrites en català.
Al seu torn, des d'ERC ha estat Elisenda Alamany qui ha carregat contra la beca. La líder d'ERC a Barcelona ha comparat un turista que no pot entendre Barcelona en pocs dies amb un escriptor que "no pot representar la identitat i l'ànima" de la capital catalana amb un "Erasmus de tres mesos pagat per l'Ajuntament". "Menys estrelletes i més explicar qui som des d'aquí", ha sentenciat Alamany.
Una beca de 80.000 euros
La beca inclou una dotació de 80.000 euros. 20.000 euros seran en concepte d'honoraris, 17.000 euros per a despeses en dietes d'allotjament, transport i manutenció, i 43.000 euros pels drets d'explotació de l'obra, gestió, traducció, distribució i comunicació. Pel que fa a la tria de l'autor, l'Ajuntament busca que sigui un escriptor o escriptora "que tingui un cert recorregut, una certa capacitat de prescripció".
Per a la designació, es farà anualment un procés de selecció col·legiat a partir d'un dictamen emès per una comissió amb representants de l'Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Casa Amèrica. Aquest dictamen està elevat a l'alcalde, a proposta del regidor de Cultura. Collboni ha afirmat que "segurament seran noms que no seran molt coneguts a Barcelona o a Catalunya, i probablement sí que ho seran en els seus països d'origen". "És una bona fórmula per obrir noms nous", ha conclòs.