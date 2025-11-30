L'Ajuntament de Barcelona impulsarà la creació de "Narrar Barcelona", una residència d'escriptura internacional per a autors i autores llatinoamericanes, dotada amb 80.000 euros. Així ho ha anunciat aquest diumenge l'alcalde Jaume Collboni en el marc de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, en una roda de premsa amb el regidor de Cultura, Xavier Marcé. La iniciativa, que tindrà caràcter anual, oferirà 3 mesos a la capital catalana per a "establir un diàleg amb la ciutat" i que en surti una obra inèdita basada en aquesta experiència. La beca està promoguda amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Casa Amèrica Catalunya.
En roda de premsa aquest diumenge, Jaume Collboni ha assenyalat que la iniciativa de l'Ajuntament i l'Institut de Cultura busca "refermar els ponts culturals entre Llatinoamèrica i Catalunya". Ha insistit que busca "ajudar a aproximar realitats culturals que a priori són diferents", i ajudar autors llatinoamericans a projectar-se a Europa a través de la capital catalana.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és que aquests autors puguin viure un temps a Barcelona i explicar la seva experiència i la seva visió de la ciutat "amb un estil lliure i propi". L'obra, que serà inèdita, serà editada tant en català com en castellà. "La proposta senzillament és que s'expliqui la Barcelona contemporània. Pot ser molt suggeridor per als lectors barcelonins, veure com algú que ve de fora ens veu i ens escriu", ha sostingut Collboni.
Dels 80.000 euros que sumen la dotació, 20.000 euros seran en concepte d'honoraris, 17.000 euros per a despeses en dietes d'allotjament, transport i manutenció, i 43.000 euros pels drets d'explotació de l'obra, gestió, traducció, distribució i comunicació. Serà una producció mixta entre Edicions de l'Ajuntament de Barcelona i alguna editorial de la ciutat.
Pel que fa a la tria de l'autor, l'Ajuntament busca que sigui un escriptor o escriptora "que tingui un cert recorregut, una certa capacitat de prescripció". Per a la designació, es farà anualment un procés de selecció col·legiat a partir d'un dictamen emès per una comissió amb representants de l'ICUB, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Casa Amèrica. Aquest dictamen està elevat a l'alcalde, a proposta del regidor de Cultura.
Collboni ha afirmat que "segurament seran noms que no seran molt coneguts a Barcelona o a Catalunya, i probablement sí que ho seran en els seus països d'origen". I ha conclòs: "És una bona fórmula per obrir noms nous". Totes les obres que surtin de la residència formaran part d'una col·lecció especial. A més de l'edició impresa, es preveu el format digital, traduccions i lectures públiques en el marc del Festival KM Amèrica de la Biblioteca Gabriel García Márquez el mes de juny.