El president d'Aragó posa el dit a la llaga: assegura que els murals arribaran «d'aquí poc» a Sixena

Més llenya al foc de Sixena. El president d’Aragó, Jorge Azcón, ha fet una visita aquest divendres al monestir de Vilanova de Sixena i ha afirmat que “d’aquí molt poc les pintures murals de Sixena estaran on els correspon”.
Azcón ha tornat a recriminar al Govern i al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que compleixin la Llei i “respectin el valor integral del patrimoni”. En aquest sentit, ha demanat a les autoritats catalanes que “reflexionin” sobre la feina que fan i la paraula que van donar a Aragó, “perquè no està passant”. Així mateix, els ha demanat que col·laborin en el que “finalment acabarà passant”.
Durant l’acte, Azcón ha reiterat que el monestir és un “símbol d’Aragó”, que representa la història i identitat de la comunitat així com la “capacitat de preservar el que ens defineix com a poble”. En aquest sentit, ha assenyalat que quan "la Justícia parla, tota la resta ha de callar” i ha recordat que les sentències han reconegut que les pintures murals són dels aragonesos.
Un trasllat que no es confirma
A finals de juliol, la jutgessa d'Osca que instrueix el cas va rebutjar els recursos del MNAC i va donar un termini de set mesos per a fer efectiu el trasllat. El MNAC sempre s'hi ha negat en rodó, al·legant la perillositat que tindria això pel manteniment de les obres. L'estira-arronsa legal segueix i Azcón té pressa perquè recuperar les obres seria un bon argument de cara a les eleccions a l'Aragó del pròxim 8 de febrer.
A banda, la jutgessa d'Osca també va permetre a l'Ajuntament de Vilanova de Sixena interrogar els tècnics del MNAC i entrar al magatzem per buscar més frescos del monestir davant la sospita que manquin alguns dels frescos en litigi. A més, la magistrada va condemnar el Govern i el museu a pagar els costos dels recursos.