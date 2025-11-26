La jutgessa autoritza Vilanova de Sixena a interrogar els tècnics del MNAC per determinar si falten frescos

La jutgessa d'Osca ha rebutjat els recursos de la Generalitat i el MNAC contra l'escrit que autoritza l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, ara de manera definitiva, a interrogar els tècnics del museu i a entrar al magatzem per buscar més frescos del monestir davant la sospita que manquin alguns dels frescos en litigi. A més, la magistrada ha condemnat el Govern i el museu a pagar els costos dels recursos, segons ha explicat a l'ACN l'advocat de l'Ajuntament, Jorge Español.
El MNAC, però, apunta que l'entrada al magatzem es limita a la recerca d'obres que no estiguin exposades a les sales 16 i 17 i, en aquest sentit, assegura que no n'hi ha cap a la reserva. Mentrestant, el lletrat ha requerit a la jutgessa que enviï la policia judicial per dur a terme les entrades. Segons l'escrit, s'autoritza la delegació de Sixena a "procedir a l'avaluació in situ de la situació actual de les pintures murals" i estableix que el MNAC ha de "facilitar el ple accés als arxius i la documentació que conservi".
També requereix al MNAC que identifiqui els tècnics "responsables de la conservació" de les pintures murals i autoritza la delegació de Sixena a interrogar-los per "aclarir les qüestions tècniques que es considerin precises en relació amb la conservació, desmuntatge i trasllat de les pintures murals". A més, dona permís l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a "veure les pintures murals que estiguin dipositades als magatzems del MNAC".
El MNAC assegura que no falta cap mural
Fonts del MNAC han assenyalat a l'ACN, en canvi, que l'escrit de la jutgessa els dona la raó perquè s'hi indica que la mesura d'entrar als magatzems del museu es "limita" a si hi ha alguna de les pintures assenyalades a la sentència que no estiguin a les sales 16 i 17. En aquest context, el museu assegura que totes les obres murals de Sixena en litigi estan a les sales i no n'hi ha cap al magatzem.
Segons els responsables del MNAC, les obres en litigi estan "perfectament identificades i assenyalades" a la sentència i són les que s'exposen a les sales 16 i 17. El passat 4 de novembre el museu ja va dir que l’objecte de la sentència estava definit i són les pintures de les sales 16 i 17 del MNAC. Per tant, confirmava que no estava dins del procediment entrar a les reserves a buscar més elements. Per la seva banda, el govern aragonès ha explicat que, pel que fa a l'interrogatori dels tècnics, l'autorització judicial "se circumscriu a recavar informació necessària per part dels tècnics de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per fer els informes, amb la finalitat de permetre a la part executant l'elaboració del cronograma oportú".