Illa veu compatible mantenir l'agenda a Mèxic amb la gestió de la pesta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, no preveu tornar de moment del seu viatge institucional a Mèxic per seguir insitu la gestió de la pesta porcina africana que hi ha a Catalunya. Illa defensa que pot mantenir els compromisos del Govern a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara amb el seguiment de la gestió de la pesta, que capitanegen els consellers d'Agricultura, Òscar Ordeig; Interior, Núria Parlon, i Presidència, Albert Dalmau. Amb tot, Illa no vol "minimitzar" la situació i admet que "no és senzilla", especialment per al sector porcí. El president ha respost així als retrets de Junts i ERC, que han criticat que Illa no hagi suspès el viatge oficial a Mèxic per liderar la gestió del brot.
Illa n'ha parlat justament des de l'estat de Jalisco, on aquest dilluns inaugura l'estand de Catalunya a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara . "Hi ha uns compromisos importants treballats des de fa molt de temps. És també un moment important i de moment puc mantenir l'agenda", ha defensat Illa.
Així, si no hi ha canvis en les pròximes hores, Illa emprendrà el vol cap a Catalunya la nit de dijous per arribar divendres al migdia a Barcelona. El president també ha dit que ha demanat comparèixer al Parlament per donar les explicacions que siguin necessàries sobre la gestió del brot. El president ha detallat que es connecta "diàriament" a les reunions de coordinació per a la gestió del brot i ha explicat també que n'ha parlat amb el Ministeri d’Agricultura i el president espanyol, Pedro Sánchez.
Illa diu que s'està actuant amb tots els mitjans necessaris per "controlar el brot". Les prioritats del Govern en aquesta crisi, ha detallat Illa, és actuar "amb rapidesa i determinació" per frenar la pesta; ajudar el sector, per a qui ja es pensa a activar ajudes econòmiques. Illa també insisteix a demanar responsabilitat a la ciutadania per no accedir al perímetre de vigilància de Collserola.
Junts i ERC exigeixen que torni a Catalunya
Tant Junts com ERC han demanat al president de la Generalitat que torni a Catalunya per gestionar la crisi. Els juntaires i els republicans s'han posat d'acord amb estar a disposició del Govern per gestionar la crisi sanitària, però també han criticat que mentre s'activa la Unitat Militar d'Emergències (UME) el president no hagi suspès l'agenda per tornar a Catalunya i continuï a Mèxic. Fonts del Govern consultades per Nació asseguren que la crisi s'està gestionant amb "transparència i coordinació" i amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al capdavant. El president Illa compareixerà a petició pròpia al Parlament per donar explicacions.
"No pot ser que, per una banda, es parli de crisi sanitària i s'activi l'UME i per l'altra anem a la Fira del Llibre a Mèxic i no suspenguem un viatge així quan el que toca és gestionar i gestionar bé", ha afirmat la diputada de Junts Jeannine Abella des de Lleida. Abella ha explicat que la seva formació s'ha posat a disposició del conseller d'Agricultura per allò que "pugui necessitar" per fer front al brot i ha afegit que fa un mes ja van advertir que el país "no estava preparat i que calia implementar mesures" davant d'una hipotètica entrada de la malaltia.
ERC també ha demanat que Illa doni explicacions en seu parlamentària i li ha demanat que torni a Catalunya: "Les reunions han de ser presencials, toca estar al costat del sector", ha dit el portaveu republicà Isaac Albert. En la mateixa línia que Junts, també ho ha comparat amb el desplegament militar: "Ha arribat abans l'UME que el president de la Generalitat", ha sentenciat Albert. Els republicans també han allargat la mà al Govern i ha advertit que la crisi de salut pot derivar en una crisi econòmica.