Detenen l'anestesista i la propietària de la clínica dental d'Alzira pel cas de la nena que hi va morir

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres l'anestesista de la clínica dental d'Alzira, al País Valencià, que va atendre la nena de sis anys que va morir després d'una intervenció i una altra menor de quatre anys que va haver d'ingressar a urgències per una intoxicació greu. Unes hores més tard, també ha arrestat l'odontòloga i propietària del mateix centre. A l'anestesista la investiguen pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions, omissió dels deures de socors i contra la salut pública; mentre que a la propietària només se li atribueixen els dos últims, els d'omissió dels deures de socors i contra la salut pública.
Fonts policials han confirmat a EFE que l'anestesista és un home de 43 anys. Pel que fa a l'odontòloga, es tracta d'una dona de 50 anys. Els agents han registrat la clínica i el domicili de l'especialista i el grup d'Homicidis de la policia espanyola i la conselleria de sanitat valenciana investiguen quins fàrmacs va emprar, d'on provenen i de quines llicències disposava.
De fet, fonts de la Conselleria de Sanitat assenyalen que el centre comptava únicament amb l’acreditació per oferir serveis odontològics estàndard i no per realitzar intervencions com la practicada a la nena, una sedació intravenosa amb via. Aquests fets revelen que la clínica dental privada d’Alzira no disposava del permís necessari per aplicar procediments que impliquen anestèsia més enllà de la local, com ara la sedació intravenosa, ja que són tècniques que requereixen autorització específica.
La Policia Nacional va interrogar la propietària de la clínica i l'anestesista, que assegura que s’està analitzant el lot de sedació utilitzat en les intervencions. “No sabem què ha pogut fallar”, ha afirmat la propietària. Segons el centre dental, l’objectiu de la sedació era “ajudar la nena a relaxar-se” per a extreure unes dents de llet i posar-li uns empastaments.
La propietària assegura que no es va administrar anestèsia general i que la nena de sis anys va sortir del centre dental “aparentment bé”. Arran dels fets, la Inspecció de Sanitat ha obert una investigació per aclarir què va passar i ha decretat la suspensió provisional de l’activitat del centre.