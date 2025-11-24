La clínica dental d'Alzira no tenia autorització per fer sedació intravenosa per sedar la nena que va morir

La investigació sobre la mort de la nena de sis anys després d'una intervenció en una clínica dental privada d'Alzira, a València, ha revelat noves proves sobre la praxi dels odontòlegs que la van atendre. Fonts de la Conselleria de Sanitat han assenyalat aquest dissabte que el centre comptava únicament amb l’acreditació per oferir serveis odontològics estàndard i no per realitzar intervencions com la practicada a la nena, una sedació intravenosa amb via.
Aquests fets revelen que la clínica dental privada d’Alzira no disposava del permís necessari per aplicar procediments que impliquen anestèsia més enllà de la local, com ara la sedació intravenosa, ja que són tècniques que requereixen autorització específica. La menor va arribar a Urgències de l’Hospital de la Ribera en parada cardiorespiratòria i els equips mèdics no van aconseguir salvar-la. Al mateix temps, una altra nena de quatre anys que també va estar atesa per la mateixa clínica dental, va ingressar a l'Hospital Clínic de València.
La Policia Nacional ha interrogat a la propietària de la clínica i a l'anestesista i asseguren que s’està analitzant el lot de sedació utilitzat en les intervencions. “No sabem què ha pogut fallar”, ha afirmat la propietària. La línia d’investigació apunta precisament a l’anestèsia, arran dels dos casos que acumula la clínica.
Segons el centre dental, l’objectiu de la sedació era “ajudar la nena a relaxar-se” per a extreure unes dents de llet i posar-li uns empastaments. La propietària assegura que no es va administrar anestèsia general i que la nena de sis anys va sortir del centre dental “aparentment bé”. Arran dels fets, la Inspecció de Sanitat ha obert una investigació per aclarir què va passar i ha decretat la suspensió provisional de l’activitat del centre.
L'altra nena ingressada també va ser atesa per la clínica
Al mateix temps que la nena de sis anys moria a l'Hospital de la Ribera ingressada per una parada cardiorespiratòria, una nena de quatre anys també va ingressar a l'hospital amb episodis de febre, vòmits i somnolència. La sorpresa sorgeix quan els professionals de salut s'adonen compte que la nena també ha acudit a l'hospital després de ser atesa a la mateixa clínica dental que la nena de sis anys que ha mort. Un cop estabilitzada, els metges la van traslladar en SAMU a la Unitat de Vigilància Intensiva Pediàtrica de l'Hospital Clínic Universitari de València, on continua ingressada i estable.