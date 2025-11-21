Mor una nena de sis anys després d'una intervenció en una clínica dental d'Alzira

Una nena de sis anys va morir per una parada cardiorespiratòria aquest dijous a la tarda després d'una intervenció en una clínica dental privada d'Alzira, València. Al mateix temps, una altra nena de quatre anys es troba ingressada a l'Hospital Clínic de València que també ha estat atesa per la mateixa clínica dental.
Dijous a les 16:52 hores, la víctima, veïna d'Alzira, va ingressar al Servei d'Urgències de l'Hospital de la Ribera en parada cardiorespiratòria després d'haver estat atesa el mateix matí pel dentista, segons consta a l'informe del responsable de guàrdia d'Urgències del centre de salut. Els metges van intentar la reanimació sense èxit i van declarar l'exitus judicial, segons fonts de la Conselleria de Sanitat.
Prèviament, a les 15:11 hores, una nena de quatre anys també va ingressar al mateix centre amb episodis de febre, vòmits i somnolència. La sorpresa sorgeix quan els professionals de salut s'adonen compte que la nena també ha acudit a l'hospital després de ser atesa a la mateixa clínica dental que la nena de sis anys que ha mort. Un cop estabilitzada, els metges han decidit traslladar-la en SAMU a la Unitat de Vigilància Intensiva Pediàtrica de l'Hospital Clínic Universitari de València, on continua ingressada.
Arran d'aquests fets, el Servei d'Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha obert un expedient informatiu per aclarir-ne les circumstàncies i veure si és una casualitat o hi ha alguna mala praxi. A més, han ordenat la suspensió cautelar de l'activitat de la clínica on han estat ateses les nenes durant la investigació.