La investigació judicial per aclarir els fets que van fer que Isak Andic, fundador de Mango, perdés la vida segueix el seu transcurs i els Mossos d'Esquadra estan prenent declaració a diversos testimonis que poden ser claus. Aquests formen part de l'entorn familiar i empresarial d'Andic, i l'objectiu és conèixer de manera detallada com era la relació de l'empresari amb el seu fill petit Jonathan, qui és investigat per presumpte homicidi.
Isak Andic va morir el 14 de desembre de 2024 en caure des d'una alçada d'uns 100 metres durant una excursió per Montserrat, en la qual només hi havia ell i el seu fill. Per aquesta raó, els Mossos investiguen la mort com un possible homicidi, tot i que no es descarta que hagi estat una mort accidental per culpa d'algun tipus de relliscada i posterior caiguda.
Tot i que la investigació es troba sota secret de sumari, El Pais, mitjançant una font judicial, ha explicat que l'actual president de Mango, Toni Ruiz, ha pres declaració recentment. La relació de Ruiz amb Andic era molt estreta, després que l'actual president arribés a l'empresa catalana el 2015, i, a més, és marmessor del testament.
Un altre dels testimonis més destacats és Judith i Sarah Andic, germanes de Jonathan Andic, que han estat interrogades sobre la relació que tenien el fill i el pare. Tant les dues germanes com Jonathan eren les hereves de forma equitativa de la fortuna d'Isak Andic, una de les persones més riques de l'estat espanyol. Una altra dels testimonis més destacables és la psicoterapeuta de Jonathan Andic, tot i que aquest s'ha adherit al secret professional per no explicar aspectes de la salut mental del fill. Per altra banda, també ha participat com a testimoni el germà de la víctima i cofundador Nahman Andic.
Els marmessors defensen la innocència del fill
Tot i que el cercle de la investigació s'estrenyi cada vegada més per trobar respostes en l'entorn familiar i del fill, Dani López, Toni Ruiz i José Creuheras, els marmessors, expressen que "defensen la innocència de Jonathan i la seva única condició de víctima". "Isak i Jonathan s'estimaven molt", expressaven els tres en una tribuna titulada El llegat de Isak Andic recollida per Europa Press el mes d'octubre.
De la mateixa manera, el TSJC va indicar que les diligències eren secretes i que "la investigació no es dirigeix cap a cap persona en concret". Els marmessors en van fer ressò del comunicat judicial i demanen evitar per judicis paral·lels, ja que els rumors contribueixen a "una condemna paral·lela que causa dolor irreparable".