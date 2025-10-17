Mango pateix un ciberatac: roben les dades personals dels clients

L'empresa Mango ha alertat que ha patit una fuita de dades personals de clients. Es tracta d'un ciberatac a una base de dades que utilitza la marca per a campanyes de màrqueting i on consta informació personal com ara el nom, el país, el codi postal, l'adreça de correu electrònic i el número de telèfon dels clients de la marca de roba. Des de la companyia, això sí, asseguren que en cap moment s'ha vist compromesa informació bancària, de targetes de crèdit, el DNI o passaport. Tampoc les dades d'accés com el nom d'usuari i la contrasenya.
Mango ha informat a través d'un correu electrònic que ha patit un ciberatac contra el servei extern que utilitzen per fer publicitat. Es tracta d'un atac a la cadena de subministrament, que explota vulnerabilitats d'empreses externes -com aquesta base de dades- amb la finalitat d'infiltrar-se en els sistemes de grans companyies. Aquesta és una tècnica que fan servir els ciberdelinqüents habitualment per atacar empreses petites que treballen per a grans corporacions, ja que solen tenir mesures de seguretat més febles.
Segons expliquen des de l'empresa tèxtil, ja s'han posat en contacte tant amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com amb les autoritats competents per comunicar la situació. A més, l'empresa ha posat a disposició dels clients el Servei d’Atenció al Client (personaldata@mango.com) i el telèfon 900 150 543 per demanar més informació o aclarir dubtes en cas que s'hagi rebut el correu fraudulent.
Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorden que cal estar alerta. En cas que les vostres dades s'hagin filtrat, és possible que en els pròxims dies o setmanes rebis correus electrònics, missatges de text o trucades per intentar enganyar-te. L'agència alerta que no s'han de donar mai les dades personals ni bancàries a desconeguts.