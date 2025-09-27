Torna l'estafa del missatge fals d'Hisenda: alerta amb aquesta nova estratègia

Els Mossos han alertat d'una estafa que utilitza els SMS per fer-se passar per l'Agència Tributària i robar-te dades personals, una estratègia dels ciberdelinqüents que no és nova, sinó que es reaprofita cada cert temps per enganyar als usuaris, normalment coincidint amb els períodes de més activitat en Hisenda.
Concretament, s'han detectat missatges de text que, a diferència de les anteriors estratègies d'estafa, es fan passar per l’organisme estatal amb l’excusa de reemborsaments fets "de més" per part de l'Agència Tributària en la declaració de la renda de l'usuari.
La voluntat d’aquestes estafes és confondre l'usuari per aconseguir les seves dades personals i així poder usurpar-li els seus comptes. Com potser s'està esperant un reemborsament de la declaració d'aquest any, l'usuari pot caure fàcilment en l'estafa.
Per aquest motiu, la mateixa Agència Tributària ha alertat que mai no demanarà pagaments o informació confidencial per SMS o per e-mail. Així doncs, si reps un missatge al mòbil d'un organisme oficial com l'Agència Tributària desconfia directament.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat; però també busquen informació mèdica, ja que es paguen molt millor al mercat negre.
És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.