Els fills d'Isak Andic assumeixen oficialment la propietat del llegat empresarial del seu pare

Els tres fills de l'empresari Isak Andic, qui va morir en un accident de muntanya el passat desembre, ja han assumit de manera oficial el llegat empresarial del seu pare. Segons ha explicat La Vanguardia, això suposa l'herència del grup Punta Na -el hòlding que aglutina totes les societats de la familia Andik- i Mango, la firma de moda que l'empresari va crear el 1984 i ha consolidat a l'estat espanyol i a bona part del món. Tots tres han formalitzat el procés per rebre l'herència i suposa un repartiment equitatiu.

El rotatiu explica que es divideixen la propietat en càrrecs repartits en les diferents societats del grup. Això suposarà canvis que s'implementaran en les pròximes setmanes i quedaran establerts al registre mercantil. El repartiment com a tal entre els fills d'Andic (Jonathan, Sarah i Judith) ja es va fer el passat mes, però ara ja ha quedat formalitzat de manera oficial. La intenció és "reafirmar la continuïtat de la presència familiar" en les companyies creades per Andic sènior.

La gestió de Mango, com ja es va informar el gener, recau sobre Toni Ruiz. És el president de l'empresa per part del Consell d'Administració, a més de ser conseller delegat, que ja ho era abans de la mort d'Andic. Els fills de l'empresari tenen ja altres càrrecs. Jonathan Andic és president de Mango MNG Holding, S.A.U. Ell mateix va deixar la presidència de Mango Man després de 17 anys al capdavant. Segons va publicar El Periódico, el substitut d'Andic com a director global de Mango Man serà Josep Estol, fins ara director executiu de la línia masculina.

Sarah Andich és la presidenta d'aquesta companyia, a més de secretària de Punta Na Holding S.A. i presidenta de Punta Na, S.A.U, l'empresa amb el negoci immobiliari. Finalment, Judith Andic és vicepresidenta de Mango MNG Holding, S.A.U, vocal i apoderada de Punta Na Holding S.A i vocal de Punta Na, S.A.U, tal com ha indicat el rotatiu barceloní.

Sense indicis de criminalitat

El maig d'aquest any, els Mossos d’Esquadra van concloure que la mort d'Isak Andic, el fundador de Mango, es tracta d'un accident fatídic en no trobar indicis de criminalitat. El passat quatre de març, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell va decidir reobrir l'anàlisi sobre la mort d'Andic, de 71 anys.

L'empresari va morir el passat 14 de desembre al migdia en caure d'uns 150 metres d'altura mentre caminava amb la família per la muntanya, prop de les coves de Salnitre (pertanyents a Montserrat) a Collbató, localitat a tocar de Barcelona.