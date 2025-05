Els Mossos conclouen que la mort d'Isak Andic va ser accidental i tanquen la investigació

Els Mossos d’Esquadra han conclòs que la mort d'Isak Andic, el fundador de Mango, es tracta d'un accident fatídic en no trobar indicis de criminalitat. Per això, com consta en els atestats policials i segons ha avançat aquest dimecres El Periódico, el cos tanca l'estudi i n'ha informat al jutjat responsable, que haurà de decidir en els pròxims dies si arxiva definitivament la investigació.

El passat quatre de març, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell va decidir reobrir l'anàlisi sobre la mort d'Andic, de 71 anys. L'empresari va morir el passat 14 de desembre al migdia en caure d'uns 150 metres d'altura mentre caminava amb la família per la muntanya, prop de les coves de Salnitre (pertanyents a Montserrat) a Collbató, localitat a tocar de Barcelona.

El cas sobre aquesta mort s'havia arxivat el 16 de gener per la prescripció dels terminis judicials, però es va reobrir per poder incorporar els nous informes lliurats per la policia, segons va explicar El Periódico. Tot i això, la principal hipòtesi continuava sent que es tractava d'un accident, però la justícia va considerar que els Mossos d'Esquadra havien de completar els informes lliurats al jutjat.

Ara, el cos policial, després de seguir totes les línies d'investigació, conclouen que es tracta d'un accident. L'informe presentat al jutjat, com detalla el diari mencionat, inclou les diferents declaracions que el fill de l'empresari que l'acompanyava en el moment dels fets, Jonathan, ha fet. El jutjat, per decidir si arxiva de nou la investigació,també té sobre la taula els informes dels forenses de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que van realitzar l’autòpsia del cos.

El fundador de Mango, un apassionat del senderisme i la muntanya, era una de les grans fortunes de l'Estat. Nascut a Istanbul el 1953, Andic va arribar a Catalunya als 14 anys i, en 20 anys, va passar de vendre roba en un mercat de Barcelona a teixir un imperi de la moda. Va fundar Mango l'any 1984, amb una botiga al passeig de Gràcia i, actualment, és una de les marques de moda més reconegudes en l'àmbit mundial, amb presència en més de 100 països i centenars de botigues arreu del món.

Pel seu compromís amb la projecció internacional i econòmica de Catalunya va rebre nombrosos guardons com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, el Premi Nacional de la Moda i la Medalla de la Cambra de Comerç de Barcelona. L’èxit de l’empresa va situar-lo com a català més ric, amb una fortuna de 2.700 milions d’euros el 2023.