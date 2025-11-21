Mor un home després de caure al mar amb el cotxe mentre desembarcava al port de Ciutadella

Un home de 67 anys ha mort aquest dijous a la nit quan desembarcava amb el cotxe d'un vaixell al Port de Ciutadella, a Menorca. S'han viscut escenes de tensió, ja que en un primer moment es desconeixia el nombre d'ocupants del vehicle.
En el moment d'abandonar el buc, i per causes que encara s'investiguen, el vehicle no ha arribat bé a terra i ha caigut al mar. S'ha enfonsat ràpidament i, tot i que l'han pogut recuperar amb una grua des del moll, l'únic ocupant ja havia perdut la vida.
Fins al lloc dels fets, s'han desplaçat una Unitat de Suport Vital Avançat, una altra de Suport Vital Bàsic i un metge del PAC de Ciutadella, però no han pogut reanimar-lo, ja que es trobava en parada cardiorespiratòria. Ara, la policia ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i determinar si hi ha alguna responsabilitat operativa.
La millor manera de trencar la finestra del cotxe en cas d'emergència
Arran de la dana al País Valencià, la Fundació Pons va realitzar un estudi que detalla que el temps estimat perquè un cotxe s'ompli completament d'aigua i s'enfonsi va dels 30 segons fins als dos minuts. És el temps que els ocupants tenen per trencar les finestres i escapar.
Però, quina és la manera més efectiva i segura de fer-ho? El primer pas és treure's el cinturó i seleccionar la finestra més fràgil, evitant sempre la lluna davantera. És important disposar d'un martell especial, però en cas de no portar-ne, cal emprar el reposacaps, la part superior del respatller dels seients.
Les vares metàl·liques del reposacaps permetran trencar les finestres laterals com ho faria el martell i fugir així de l'aigua i la manca d'oxigen. En aquestes situacions d'emergència, la velocitat de reacció és fonamental, pel qual convé conèixer els procediments indicats pels experts.