Potser arribes molt cansat o cansada del treball i l'únic que t'apeteix, amb aquesta calor, és dutxar-te abans d'anar a dormir i encendre el ventilador. Normalment, quan ens dutxem no pensem en res més que en netejar tota la brutícia que hem pogut acumular al llarg del dia, però si utilitzes una esponja per a aquest objectiu estàs cometent un greu error.

No utilitzar esponges

Encara que pugui parèixer que aquests elements de dutxa ens ajuden a netejar-nos, la realitat està molt lluny d'això. Els dermatòlegs expliquen que les esponges, tot i que siguin vegetals, en realitat estan contaminades d'un gran nombre de gèrmens que freguem pel cos.



És veritat que ajuden en el procés d'exfoliació suau de la pell. No obstant això, el problema és que les cèl·lules mortes del nostre cos queden atrapades en l'esponja, i això augmenta el risc que es multipliquin diverses espècies bacterianes causants d'infeccions.

Si a això li sumem que els bacteris proliferen en entorns humits, obtenim un còctel de gèrmens perfecte per refregar-nos pel cos pensant que ens estem netejant. Per aquest motiu, la comunitat experta recomana no utilitzar esponges per refregar-nos el cos en la dutxa.

Efectes sobre la pell

Els moviments bruscos que fem en la dutxa quan ens refreguem amb l'esponja poden eliminar més capa superior de la necessària, fet especialment perjudicial per a les persones amb pell sensible o amb algun problema cutani preexistent, ja que pot empitjorar el problema i provocar una infecció.

Com a manera de protegir-se de l'abrasió constant que li infligeix el gest de fregar, la pell s'endureix i engrosseix, deixant-la amb una aparença arrugada i adobada poc apetible.

Per aquest motiu els dermatòlegs recomanen utilitzar les mans per refregar-se en la dutxa, que és una opció molt menys agressiva per a la pell.

Consells per utilitzar l'esponja

Si has arribat fins ací és perquè, tot i que els dermatòlegs desaconsellen l'ús d'esponges vegetals en el bany, vols continuar fent-ho perquè forma part de la teva rutina de dutxa. Per això, és important que sàpigues que és bàsic deixar que aquesta s'assequi per complet després de cada ús.

Això significa no usar-la diàriament ni guardar-la en el bany, sinó en un ambient amb menys humitat. Això no reduirà els bacteris, però frenarà el seu creixement.



A l'hora de fregar, cal fer-ho amb cura perquè les petites ferides en la pell poden ser una porta d'entrada per als bacteris. D'altra banda, usar sabó antibacterià per netejar les esponges no elimina els gèrmens, així que elimina-la cada dues setmanes i usa una nova.