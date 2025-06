Recomanació insòlita d'un metge: «No et dutxis després de fer esport»

Costa trobar un forat amb el ritme del dia a dia, però són moltes les persones que cada dia busquen una estoneta per anar al gimnàs. La mitjana de temps que es dedica a fer exercici sol rondar entre una i dues hores, però encara que sigui menys temps, el que sembla que és obligatori és la dutxa després de fer esport. Doncs bé, un metge ha donat una recomanació que va en el sentit contrari.

"Mai et dutxis després de fer esport", demana el radiòleg i professor universitari José Manuel Felices, que fa divulgació sobre salut a través de les xarxes socials. Ara bé, cal tenir en compte que l'especialista no es refereix a no passar mai per l'aigua, sinó que parla de dutxar-se just després d'haver acumulat una bona estona d'exercici físic.

Per què no cal dutxar-se just després de fer exercici?

El metge explica que, mentre entrenem, els músculs cremen energia. Això crea una calor que notem de primer mà, però també fa augmentar la temperatura del cos. Per compensar-ho, els vasos sanguinis es dilaten, la qual cosa facilita la sudoració i s'evapora a la pell, provocant la disminució de la temperatura. Com a resum, el cos modera la temperatura davant l'increment generat per l'exercici físic.

Però aquest procés té uns tempos que podem trencar sense adonar-nos-en. "Si acabem l'entrenament i anem corrents a la dutxa, interromprem el procés natural de regulació de la temperatura", detalla el doctor Felices, que recorda que el trencament d'aquest procés pot portar a marejos o fins i tot a síncopes.

Però també hi ha altres conseqüències de dutxar-se massa ràpid després de fer exercici. Segons relata el doctor, la suor comença a arrossegar toxines que surten de la superfície de la pell. Així doncs, si ens dutxem de seguida, no permetem que el cos acabi d'excretar les toxines i no es completa la neteja. "És com si continuéssim suant després de dutxar-nos", diu l'especialista.

Per últim, la suor té un pH lleugerament àcid, cosa que suposa una protecció per a la pell davant bacteris i agressions externes mentre es fa exercici. Si la dutxa es fa just després de fer exercici, es trenca aquest equilibri i la pell queda més indefensa. Com a conseqüència, és possible que algunes parts de la pell s'irritin o es ressequin més.

Quant temps cal esperar fins a dutxar-se després de fer esport?

Amb tot, la recomanació de Felices és molt clara. Només cal una mica de paciència després de fer exercici. No és necessari anar directament als vestidors i passar per l'aigua. Segons el doctor, la ciència assegura que tots els processos del cos vinculats a l'exercici acaben entre deu i quinze minuts després d'aturar-nos. Així, només caldrà esperar una estona en la qual podem aprofitar per hidratar-nos, xerrar amb algú o fins i tot anar cap a casa a dutxar-nos.