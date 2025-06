El «caminar japonès», la tècnica avalada pels experts que és més efectiva que els 10.000 passos diaris

Caminar és un dels exercicis cardiovasculars més accessibles i recomanables per a la majoria de la població, ja que no requereix equipaments o material específic i és menys lesiu que altres alternatives com córrer. Segons un estudi publicat per la Harvard Medical School titulat Caminar per a la salut, fer-ho de forma regular pot reduir el risc de malalties cardiovasculars, millorar la salut mental i contribuir a mantenir un pes saludable.

Tradicionalment, s'ha fet servir l'objectiu dels 10.000 passos diaris com a guia, però l'evidència científica diu que la majoria de beneficis ja s'obtenen quan s'arriba als 8.000. A més, hi intervenen altres factors com la intensitat, l'entorn i l'estat de forma.

Sigui com sigui, els professors Hiroshi Nose i Shizue Masuki, de la Universitat de Shinshu a Matsumoto (al Japó), han desenvolupat un mètode popularitzat com "caminar japonès" que asseguren que proporciona més beneficis per a la salut i requereix menys temps. Bàsicament, perquè funciona amb intervals i la modulació de la intensitat.

Així funciona el "caminar japonès"

El "caminar japonès" consisteix a alternar períodes de tres minuts en què es camina a un ritme intens amb altres de tres minuts més a un ritme tranquil. Així, només cal un cronòmetre i una unitat de mesura de la intensitat, que no requereix cap mena de maquinària. Els impulsors de l'estudi apunten que, en els trams d'intensitat elevada, la persona ha de tenir problemes per mantenir una conversa fluida; mentre que en el tram més tranquil, ha de poder parlar amb comoditat.

Si es manté aquest patró durant com a mínim mitja hora i es repeteix quatre dies per setmana, els investigadors afirmen que ajuda a baixar de pes i reduir la pressió arterial. També enforteix la musculatura de les cames i protegeix contra el deteriorament físic associat a l'envelliment, la qual cosa el fa especialment recomanable per a les persones grans.

Amb caminar no n'hi ha prou

D'altra banda, el doctor Víctor Bravo, especialista en Endocrinologia i Nutrició i divulgador sobre la diabetis, subratlla en una entrevista amb Europa Press Infosalus que no n'hi ha prou amb posar pedaços com caminar un nombre determinat de passos cada dia, sinó que la clau és establir uns hàbits del dia a dia saludables.

Són molt importants, diu, eliminar la falta son i el sedentarisme. "Cal entrenar els músculs", demana, alhora com prendre el sol de manera moderada i seguir una dieta lliure d'ultraprocessats.