Dispositius electrònics sobreescalfats per la calor: trucs útils per evitar-ho

Durant els dies d'estiu més calorosos els dispositius electrònics, principalment els mòbils, es poden escalfar fins a temperatures perjudicials si es deixen al sol durant una estona prolongada. Això afecta principalment l'estat de la bateria, segons el portal web especialitzat, Pc Componentes.

Una solució habitual és cobrir els dispositius del sol: la millor alternativa sempre és guardar-los dins una bossa i no deixar-los a l'aire lliure. Quan això es fa també és útil reduir la brillantor de la pantalla i activar el mode avió si no s'utilitzen. Aquestes pràctiques ajuden a mantenir-los a una temperatura segura sense renunciar al seu ús ocasional.

Així com petits gestos preventius, com ara modificar rutines de càrrega o evitar l'exposició directa al sol, permeten mantenir el bon funcionament d'aquests equips i prevenir avaries costoses. Carregar el dispositiu sense funda permet que la calor es dissipi millor i redueix el risc de sobreescalfament durant el procés.

Si malgrat tot, el dispositiu s'escalfa, els experts recomanen evitar mètodes casolans com posar el mòbil en arròs o al congelador. És millor anar a una botiga especialitzada per tal de trobar la millor solució. A l'estiu, i a banda de la calor, altres elements com la sorra de la platja o la crema solar també són perillosos si entren en contacte amb els mòbils.

Altres consells útils

Pel que fa a la seguretat digital, cal estar alerta. Durant les vacances, els robatoris de mòbils són freqüents, especialment en llocs amb molta afluència de gent. Si es perd el telèfon, no només es perd l’aparell, sinó que existeix el risc que s'exposi una gran quantitat d’informació personal, bancària i professional.

Per això és fonamental tenir el dispositiu protegit amb contrasenyes o sistemes biomètrics, com per exemple d'empremta o de cara, i activar opcions com la localització i el bloqueig a distància, i desactivar l’accés ràpid a configuracions sensibles des de la pantalla de bloqueig, com per exemple el mode avió.

Un altre focus de risc important són les connexions a xarxes wifi públiques, com les d’hotels, aeroports o cafeteries. Aquests punts poden ser utilitzats per ciberdelinqüents per interceptar dades personals, com contrasenyes o dades bancàries. Per protegir-nos, el millor és utilitzar una connexió pròpia mitjançant eSIM o una VPN. Si no és possible, cal evitar operacions sensibles com consultar comptes bancaris o fer compres online en aquestes xarxes.