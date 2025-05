Com convertir el teu mòbil en una ràdio que funciona sense internet

Molts usuaris desconeixen que diversos telèfons intel·ligents, especialment aquells amb sistema operatiu Android, incorporen un xip de ràdio FM que permet rebre senyals d'emissores locals sense necessitat de connexió a internet. Aquesta funcionalitat, però, sovint està desactivada per defecte o no és fàcilment accessible.​

Per aprofitar aquesta característica, és imprescindible que el dispositiu tingui el xip de ràdio FM activat. A més, cal connectar uns auriculars amb cable al mòbil, ja que aquests actuen com a antena per captar les ones de ràdio.

Una de les aplicacions que permet utilitzar aquesta funció és NextRadio, disponible per a dispositius Android. Aquesta app detecta si el teu telèfon té el xip activat i, en cas afirmatiu, et permet escoltar emissores locals sense consumir dades mòbils.​

És important destacar que no tots els smartphones tenen aquesta capacitat. Per exemple, els dispositius iPhone no inclouen el xip de ràdio FM activat, i per tant no poden rebre senyals de ràdio sense connexió a internet. En aquests casos, l'única opció és utilitzar aplicacions de ràdio en línia que requereixen connexió de dades o Wi-Fi.​

Alternatives per escoltar la ràdio al mòbil

Si el teu dispositiu no té el xip de ràdio FM activat o no és compatible amb aplicacions, encara pots gaudir de la ràdio mitjançant aplicacions que transmeten emissores en línia. Algunes de les més populars són:​

TuneIn Radio : Ofereix accés a milers d'emissores de tot el món, incloent-hi notícies, música i esports.​

Radio Garden : Permet explorar emissores de ràdio de diferents països a través d'una interfície interactiva basada en un globus terraqüi.​

Simple Radio: Una aplicació senzilla que proporciona accés ràpid a emissores locals i internacionals.​

Aquestes aplicacions requereixen connexió a internet, sigui mitjançant dades mòbils o Wi-Fi. Per tant, si et trobes en una zona sense cobertura o vols estalviar dades, aquestes opcions poden no ser les més adequades.​