La tècnica infal·lible per evitar bacteris i fongs als teus gots i plats

N'hi ha que poden permetre's tenir un rentavaixella a casa, però si no es compta amb un, toca rentar els plats i els gots de la manera més tradicional. Però compte, no tot val i és important mantenir nets els fregalls i les baietes per evitar que la nostra vaixella s'ompli de fons i bacteris. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) proporciona diferents consells per desinfectar aquest estri de neteja.
Com desinfectar correctament els fregalls de la cuina?
1. Elimina les restes de menjar
Cada cop que acabis de rentar, treu qualsevol trosset d’aliment que hagi quedat al fregall. Els bacteris es multipliquen més fàcilment si troben restes orgàniques per alimentar-se.
2. Esbandeix, escorre i deixa assecar
No n’hi ha prou amb treure les engrunes. Cal aclarir amb aigua abundant, escórrer bé i deixar que el fregall s’assequi a l’aire. La humitat permanent és el medi perfecte per al creixement de gèrmens.
Un truc útil és deixar el fregall en un recipient amb aigua i unes gotes de lleixiu durant uns minuts, o bé rentar-lo de tant en tant al microones (sempre humit i sense parts metàl·liques) durant un minut per eliminar la majoria de bacteris.
3. Renova regularment
Tot i una bona neteja, els fregalls tenen una vida útil curta. Segons experts, s’haurien de canviar cada 2-3 setmanes, o abans si ja fan mala olor, estan deteriorats o acumulen restes que no marxen.
4. Diferencia les baietes per zones
Mai facis servir la mateixa baieta per netejar plats i gots que per eixugar superfícies de la cuina o, encara pitjor, per al lavabo. Mantén-les separades i, si pots, amb colors diferents per no confondre’t.
Altres consells per reduir bacteris a la cuina
- Eixuga bé els plats i gots: la humitat afavoreix la proliferació de fongs.
- Renta amb aigua calenta sempre que sigui possible: ajuda a eliminar greix i microorganismes.
- No reutilitzis draps massa temps: igual que els fregalls, també acumulen bacteris i s’han de rentar sovint a la rentadora amb aigua calenta.
- Evita acumular plats bruts a la pica durant hores: millor esbandir-los abans, sobretot si tenen restes orgàniques.
El risc de no fer-ho bé
Encara que aquests consells puguin semblar bàsics, la realitat és que molts no els posen en pràctica correctament. Segons una anàlisi de l’OCU, 9 de cada 10 fregalls i baietes analitzats tenien una higiene deficient, amb una elevada concentració de bacteris potencialment nocius.
Això no només pot provocar males olors i brutícia a la vaixella, sinó que també pot comportar riscos per a la salut, com intoxicacions alimentàries o problemes gastrointestinals.