Cinc piscines naturals precioses a prop de Barcelona

Les piscines naturals emergeixen com a autèntics refugis estivals. A pocs quilòmetres de la ciutat, aquests enclavaments entre muntanyes o envoltades de frondosa vegetació permeten un respir de l'asfalt.

Les piscines naturals de Barcelona són el més paregut a un oasi enmig la calor insuportable de l'estiu i l'estrès de la ciutat. Són una molt bona manera de gaudir de la naturalesa en la seva forma més refrescant i directa. Si no coneixes cap, ací et deixem cinc meravelloses propostes per a gaudir sempre que ho facis amb consciència i respecte per mantindre l'entorn natural net i sense alterar.

La Riera de Merlès

Riera de Merlès

La Vall de Merlès constitueix un dels espais naturals més destacats en els voltants de Barcelona per als qui desitgen una experiència autèntica de contacte amb l'entorn. Situat en la zona muntanyenca de la capital catalana, aquest paratge presenta una biodiversitat remarcable i paisatges que conserven el seu caràcter original. La Riera de Merlès, el riu que atorga nom a la vall, neix en la serra catalana de Catllaras i creua tres comarques: Bages, Osona i Berguedà.

L'aigua serpenteja entre formacions rocoses i diferents ambients vegetals, creant piscines naturals ideals per al bany i zones de ribera que conviden a l'exploració. A més, l'entorn de la Riera de Merlès entusiasma especialment famílies i a grups d'excursionistes. Diverses rutes de senderisme s'estenen per la regió, amb nivells de dificultat baixos que les fan accessibles a tota mena de públic.

Els Gorgs del Riu Tenes

Un tram del riu Tenes

Dins de l'espai natural conegut com a Cingles de Bertí, se situen els Gorgs del Riu Tenes. Aquest racó destaca pels seus múltiples llacs i salts d'aigua que ofereixen un espectacle visual inconfusible. L'atractiu de Els Gorgs del Riu Tenes resideix en la successió de tolles i cascades ocultes entre la vegetació.

Encara que actualment està prohibit el bany en els rius d'aquesta zona, la seva popularitat no ha disminuït, en part a causa de les possibilitats que ofereix per al senderisme i l'observació de la naturalesa.



Una de les rutes emblemàtiques de la zona permet arribar fins al monestir benedictí de Sant Miquel del Fai. Aquest edifici històric, enclavat en un entorn natural de singular bellesa, constitueix un destí en si mateix i representa una de les connexions més cridaneres entre el patrimoni cultural i l'entorn paisatgístic.

La Foradada de Cantonigròs

Gorg de la Foradada de Cantonigròs

La comarca d'Osona revela alguns dels racons més benvolguts pels qui busquen naturalesa i tranquil·litat en estat pur. Un d'aquests llocs és la Foradada de Cantonigròs, una piscina natural de característiques singulars que, a més de ser ideal per al bany, atreu pel seu entorn replet d'història i bellesa paisatgística.



La Foradada se situa al costat de la localitat de Cantonigròs, en ple cor de la comarca. El seu atractiu radica en l'efecte que l'erosió ha produït sobre la roca, formant una cascada amb caiguda lliure i excavant una piscina d'aigües netes i profundes. L'aspecte que presenta l'enclavament remet a imatges de contes i llegendes, amb la roca perforada i la molsa creixent entre les parets humides del congost. Arribar a la Foradada suposa una caminada de mitja hora des del centre de Cantonigròs, la qual cosa la converteix en una excursió accessible i repleta de recompenses visuals.

Gorg Negre al Parc Natural del Montseny

El Parc Natural del Montseny, reconegut com un dels espais protegits més emblemàtics de Catalunya, acull la famosa piscina natural coneguda com a Gorg Negre. Situat en la riera de Gualba, aquest enclavament es distingeix per la seva popularitat i atractiu, tant per als qui desitgen donar-se un bany en plena naturalesa com per als que busquen rutes de senderisme sota l'ombra dels arbres.



El corrent dona lloc a piscines naturals aptes per al bany, oferint un refresc immediat en els dies més calorosos. L'accés al Gorg Negre es realitza a través de diverses rutes que s'inicien en els voltants del parc, pensades per a adaptar-se a diferents nivells d'experiència i condició física.

A l'inici del recorregut destaca un punt d'interès addicional: la Font Dels Enamorats, una petita font que ofereix una pausa i un atractiu més per a completar la visita. Aquest detall se suma al conjunt de motius que porten cada any a nombrosos visitants a triar el Montseny com a destí de contacte directe i respectuós amb la naturalesa.

El Gorg del Pare a Sant Llorenç del Munt i L’Obac

Gorg del Pare

A tan sols una hora del centre de Barcelona, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac es presenta com un altre dels grans destins per als qui busquen perdre's a la muntanya i combinar senderisme amb banys en plena naturalesa. El punt de partida per a arribar al seu emblemàtic Gorg del Pare és el poble de Mura, una localitat que manté el seu encant tradicional i serveix com a avantsala a una de les rutes més recomanades de la província.



El trajecte fins al Gorg del Pare discorre per camins ben senyalitzats que serpentegen entre boscos i formacions rocoses característiques de la zona. Al final del recorregut, el visitant es troba diversos salts d'aigua que conflueixen per a formar una piscina natural envoltada de vegetació i pedres.



Molts visitants opten per portar pícnics per a gaudir al costat de l'aigua, mentre uns altres exploren les senderes addicionals o es dediquen a l'observació d'ocells i fauna local. L'entorn, acuradament preservat, permet una experiència immersiva i segura tant per a famílies com per a excursionistes experimentats.