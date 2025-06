Cinc pobles amb encant de Catalunya amb tradició marinera

El mar Mediterrani forma part de la cultura catalana i marca el caràcter de diverses localitats costaneres del país. Els paisatges, les llotges, la cuina dels productes de mar, els fars, els ports de pesca, l'estructura de les cases de primera línia de mar i moltes altres coses fan que cada poble sigui únic. Per aquesta raó s'han seleccionat alguns dels pobles més bonics de la costa catalana que mantenen viu del seu origen mariner.

Les Cases d'Alcanar

Aquest últim o primer poble de Catalunya, segons per on es comenci a comptar, es caracteritza per ser una de les viles marineres amb més encant de la Costa de l'Ebre. El seu fort lligam amb el blau es veu reflectit en el port esportiu i pesquer i en les façanes de les cases que miren el mar, on encara es conserva l'aspecte de les antigues cases de pescador.

Antigament, el nucli girava al voltant d'una antiga torre de defensa que vigilava les possibles amenaces que podien arribar via marítima. Malauradament, durant la guerra contra Napoleó es va destruir i des d'aleshores els mariners van començar a destinar esforços en la construcció de l'església de Sant Pere.

La localitat del Montsià és un lloc on el peix i marisc provinent dels pescadors locals acaba a les taules dels restaurants a través de les millors receptes, fet que provoca que es pugui denominar les Cases d'Alcanar com una petita capital gastronòmica de la Costa de l'Ebre.

Torredembarra

La localitat de Torredembarra és plena d'història: comença pels romans i passa pels àrabs i els cristians fins a l'actualitat. La seva situació vora el mar fa que gaudeixi d'un paratge natural entre el blau i petits penya-segats.

Per protegir aquesta valuosa posició s'hi va construir un castell al segle XI que en l'actualitat es troba en ple nucli urbà. Just davant d'aquest castell, convertit en un palau renaixentista, s'hi troba l'Ajuntament de Torredembarra.

Més enllà de les construccions històriques que manté, com el passeig marítim i el nucli mariner de Baixamar, també hi ha espais naturals com els camins de ronda amb les cales i platges i la zona de dunes i llacunes.

Vilanova i la Geltrú

Aquest poble situat a menys d'una hora de Barcelona amb cotxe representa a la perfecció la tradició marinera en un entorn privilegiat. Els seus orígens es remunten en dos nuclis històrics: la Geltrú, una vila mil·lenària que es reconeix la seva presència des d'abans de l'any 1000, i la Vila Nova, un nucli nascut davant la Geltrú i a la vora de Cubelles.

L'actual Vilanova i la Geltrú és fruit del dinamisme històric que ha barrejat l'agricultura, la pesca i la indústria tèxtil. Això fa que es pugui gaudir d'espais naturals com la platja de la República i la platja del far de Sant Cristòbal; de la cultura i el patrimoni en llocs emblemàtics com el museu romàntic Can Papiol o de les festes i festivals que se celebren durant tot l'any.

Sant Pol de Mar

Un clar exemple de poble mediterrani és Sant Pol de Mar. Els seus carrers estrets, les cases blanques i escalonades, la costa retallada per les seves platges petites i la seva gastronomia mostren els encara vius orígens mariners.

S'hi poden visitar diferents infraestructures relacionades amb la pesca: des de la Caseta dels Pescadors, fins al Salí de Can Serra, passant per la Caseta del Motor de les barques. A més, aquest poble compte amb diversos detalls romànics, neoclàssics, modernistes i noucentistes en els diferents carrers, places i racons. De la mateixa manera que es poden veure i visitar de manera gratuïta diferents rastres dels mariners que tornaven de les Amèriques o de l'època de la Guerra Civil.

L'Escala

És un dels destins més bonics de la Costa Brava i perfecte per xalar amb família. L'Escala, amb la seva projecció al mar, té un ampli ventall de possibilitat per gaudir: des de platges amb sorra formada per dunes fins a cales abruptes i amagades. Tot i això, el seu encant no es queda al blau, sinó que en l'interior també té recorreguts de vies verdes que s'encadenen a través del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Fet que provoca que sigui un espai ideal per banyar-se, fer submarinisme, senderisme o ciclisme.

El cas antic del poble tampoc es queda enrere. Hi ha activitat durant tot l'any i s'hi poden visitar diferents edificis dignes de ser visitats com l'Alfolí de la Sal, l'església de Sant Pere, o el vell Cementeri Marí.