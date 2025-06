Des de les serralades de Geòrgia fins als deserts de l'Aràbia Saudita, els petits pobles s'estan convertint en punts d'interès turístic mundials. Els pobles de Catalunya no són una excepció.

En l'any actual, l'auge del turisme rural és una realitat. Els turistes cada cop busquen més experiències autèntiques, immersió cultural i escapades relaxants. Sovint, els pobles satisfan aquests desitjos.

Els racons i joies que amaguen els pobles ofereix més que bellesa, també comporta tenir una menor petjada ecològica, rebre una càlida hospitalitat i l'oportunitat de gaudir de riques tradicions.

Per aquesta raó, el World Torusim Forum 2025 ha fet una llista dels millors 20 pobles per visitar del món. L'organització que ha creat la llista no han pogut deixar de banda a Catalunya.

Quins són els millors pobles?

Els pobles han estat seleccionats perquè representen el que ha de ser el turisme global del futur: autèntic, sostenibles, inclusiu i profundament local.

Situat al cor del desert de l'Aràbia Saudita, la Ciutat Vella d'Al-Ula és considerada la millor destinació del món per visitar durant el 2025. Es tracta d'un extraordinari lloc amb un gran patrimoni que ofereix una riquesa arquitectura de maons de fang, formacions rocoses espectaculars.

En segon lloc, Shirakawa-go, és un poble alpí situat al Japó i és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Aquesta destinació és ideal per visitar tant a l'estiu com a l'hivern, i serà interessant per a totes aquelles persones que busquin viatges culturals.

En tercer lloc, no cal anar gaire lluny per visitar-la, es troba a Europa, concretament, a Itàlia. El poble de Lerici, forma part de la costa de Ligúria, i té un port encantador i és un lloc idoni per gaudir de moments romàntics i de menjars mediterranis.

Dos pobles catalans en formen part

Entre aquesta selectiva llista hi ha el poble de Gósol, situat als Pirineus i amb vincles amb Pablo Picasso i Peratallada, una joia medieval.

A Gósol s'hi pot gaudir tant de la muntanya, com dels seus locals rústics i acollidors: és ideal per excursionistes. Per altra banda, Peratallada retorna als seus visitants a l'època medieval gràcies a la seva arquitectura i els seus carrers empedrats, sense menystenir la gastronomia, ja que s'hi pot gaudir de la cuina tradicional catalana.

La llista completa

AlUla Old Town, Aràbia Saudita Shirakawa-go, Japó Lerici, Itàlia Mestia, Geòrgia Sidi Bou Said, Tunísia Val di Zoldo, Itàlia Wagrain, Àustria Chacas, Perú Dongbaek Village (Jeonju), Corea del Sud Rasinari, Romania Slunj (Rastoke), Croàcia El Cisne, Equador Gósol, Espanya Aït Benhaddou, Marroc Pobles de l'illa de Chiloe, Xile Ouirgane, Marroc Peratallada, Espanya Maní, Mèxic Biei, Japó Asuka, Japó

Aquestes petites destinacions demostren que el turisme responsable és possible.