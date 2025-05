El poble amagat al litoral català que es manté al marge del turisme massiu

En un país on cada cop costa més trobar la combinació de poble i tranquil·litat, Osor resisteix. Aquesta petita localitat de la comarca de la Selva, situada a només 29 quilòmetres de Girona i perduda entre les corbes de la carretera GI-542, s’ha convertit en un dels pocs racons de Catalunya on el temps sembla aturar-se i el silenci encara és possible.

Amb poc més de 400 habitants i banyat per la Riera d’Osor, el poble és un recés de pau enclavat al cor del massís de les Guilleries. Les seves cases de pedra, el seu entorn natural imponent i la seva arquitectura històrica fan d’aquest municipi un petit tresor per a qui busca escapar de les aglomeracions turístiques i gaudir d’una escapada a ritme pausat.

Ponts medievals i carrers que conserven el llegat

El primer que sorprèn en arribar a Osor és el Pont Vell, un pont medieval del segle XV que divideix el pobre en dues parts i regala les millors vistes panoràmiques de les seves cases i del paisatge muntanyós que les envolta. Construït íntegrament en pedra i amb un únic arc (tot i que antigament en tenia cinc) és l’element més fotografiat del poble. No és l’únic: el pont de Can Vidal també es disputa el protagonisme com a escenari preferit per a les instantànies.

Al nucli antic, els carrers empedrats i les placetes amb història recorden un passat que encara es respira. Edificis com Can Roure, amb el seu finestral gòtic i portal adovellat, Can Margaritis o Cans Casamitjana, que encara conserva la seva balustrada de fusta, parlen de segles d’història local que es mantenen intactes.

Pedra, història i natura

L’església de Sant Pere, d’origen romànic i estil barroc, és un altre dels punts d’interès. Documentada des de l’any 922, ha passat per diverses reformes, però conserva elements de l’època medieval. Just al costat, la Torre dels Recs, construïda al segle XV, destaca per la seva forma quadrada i els finestrals gòtics. Durant un temps, aquesta torre va fer funcions de presó, motiu pel qual també és coneguda com la Torre de la Presó.

El valor d’Osor, però, no es limita al seu patrimoni arquitectònic. El seu entorn, rodejat per la Vall d’Osor i les muntanes verdes de les Guilleries, ofereix un paisatge ideal per desconnectar i recarregar energies, lluny de les massificacions i el soroll de les grans rutes turístiques.

Com arribar-hi

Osor es troba entre els municipis de Sant Hilari Sacalm i Anglès, connectat per la carretera local GI-542. Malgrat que l’accés implica travessar una via estreta i plena de revolts, l’arribada compensa amb escreix: el poble ofereix una postal autèntica de la Catalunya rural que encara resisteix amagada entre muntanyes.