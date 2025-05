Deu jardins que mereixen fer una escapada per visitar-los expressament

Els jardins són espais ideals per descansar, jugar, llegir o, simplement, passar-hi el temps quan la climatologia acompanya. Però alguns d'aquests espais són tan espectaculars que mereixen agafar un avió i visitar-los expressament. Per això, et proposem 10 opcions d'escapada al voltant de la natura i el paisatge.

Per decidir emprendre el viatge amb criteri, la revista T Magazine de The New York Times ha demanat l'opinió a experts en horticultura i paisatgística i així poder definir el llistat definitiu dels 25 jardins més impressionants del món. Cada un d'ells ha proposat deu opcions i, de totes aquestes, n'ha sortit la tria, que inclou propostes de 20 països diferents, amb Itàlia i el Regne Unit liderant -amb cinc espais cada un-, seguits de França, amb quatre opcions. Aquí la llista dels 10 primers:

Jardí del Castell de Sissinghurst a Cranbrook, Anglaterra La Casa i els Jardins Great Dixter a Northiam, Anglaterra El jardí de Ninfa a Cisterna di Latina, Itàlia Jacques Wirtz a Schoten, Bèlgica Temple Saihoji Kokedera i el Jardí de Molsa a Kyoto, Japó El Reial Jardí Botànic a Cranbourne, Austràlia El Reial Jardí Botànic de Sydney a Sydney, Austràlia High Line a Nova York, Estats Units Jardí Botànic Kirstenbosch a Newlands, Ciutat del Cap La Casa i Jardí Miller a Columbus, Estats Units

El jurat s'ha interessat especialment per les diferències entre els estils de diverses cultures. Per tant, la selecció inclou dels jardins més meticulosos als passeigs més naturalistes, tenint en compte l'impacte d'aspectes com el colonialisme i la importància de les plantes autòctones. Algunes propostes, com els Jardins de Claude Monet a Giverny (França), han estat descartades perquè ja acullen molts turistes.

Així doncs, la visita a un d'aquests jardins també pot ser un motiu suficient -i sustentada per autèntics professionals del sector- per organitzar una sortida internacional que tingui els espais naturals com a protagonistes.