Una platja de Catalunya és la més feliç del món, segons un estudi

La costa catalana compta amb desenes de platges per a tots els gustos. Des de la Costa Daurada a la Costa Brava, la varietat és molt gran, però n'hi ha una de catalana que és la més feliç del món. Així ho diu un estudi recentment publicat i que es basa en el reconeixement facial.

Què vol dir això? Doncs que l'empesa CV Villas, especialitzada en allotjaments i vacances, ha utilitzat una tecnologia de reconeixement facial que inclou 103 platges del món i més de 1.000 imatges publicades a Instagram. Amb això, van establir un rànquing de la puntuació de felicitat en cada platja.

Els resultats han determinat que la platja de Sitges és la més feliç del món. Concretament, va obtenir una puntuació de 98,42 punts. Cal recordar que el municipi del Garraf és un dels més visitats per les seves aigües, però no només això. Compta amb un llarg passeig marítim amb l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla com a protagonista.

Cada estiu, són moltes les persones que trien les platges de Sitges per fer-hi activitats de tota mena, des del surf fins a prendre el sol i remullar-se. Amb tot, també és recomanable perdre's pels seus carrers estrets acompanyats de cases blaves i blanques.