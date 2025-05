Una popular platja de la Costa Brava estarà tancada tot l'estiu

Els banyistes es quedaran sense una de les platges més populars de la Costa Brava aquest estiu. Es tracta de la platja de Can Comas, entre Sant Pere Pescador i Empuriabrava, a l'Alt Empordà, que quedarà tancada per protegir diverses espècies amenaçades com el corriol camanegre, que hi nidifica.

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha anunciat la mesura, que impedirà entrar-hi per terra i també per mar. La platja de Can Comas ja es tancava cada any de manera parcial entre l'abril i el juny, però ara ho farà també en temporada alta després que s'hagi elevat el nivell de protecció, que amplia les restriccions a tot l'any.

El tancament ha estat acordat amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, tal com ha informat el Diari de Girona. I és que aquesta platja, que forma part de la Reserva Natural Integral de les Llaunes, també acull altres espècies protegides com la gavina corsa, la gavina capblanca, el xatrac menut, la garsa de mar i la tortuga careta.