Detenen un home que va robar en una benzinera i un supermercat de Figueres la mateixa matinada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va robar en una benzinera i un supermercat de Figueres en una mateixa matinada. De la benzinera, on va anar primer, es va emportar productes d'alimentació i del restaurant es va endur la caixa amb diners de l'establiment. Els agents el van detenir fora del segon local pocs minuts després.
Va ser el 15 d'agost quan la policia va rebre un avís que algú havia entrat en una benzinera del municipi forçant una finestra. El detingut, de 32 anys, va robar diversos aliments i va fugir corrents. Una estona més tard, la mateixa nit, els agents van rebre un altre avís de robatori en un restaurant que estava a prop de la benzinera, on va robar la caixa dels diners. Després d'aquests dos fets, els Mossos van iniciar una recerca per trobar el lladre.
Uns minuts després, els agents van trobar l'home que estava amagat al costat de la porta posterior del restaurant amb un tornavís i la caixa que s'havia emportat del local i el van poder detenir. Gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància, van poder relacionar el sospitós amb el robatori de la benzinera que s'havia produït poca estona abans.
L'arrestat, que té diversos antecedents, ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.