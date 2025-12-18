Intercepten una furgoneta que traslladava cadells de gossos d'Eslovàquia de forma irregular

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys a Girona que transportava catorze cadells de gossos procedents d'Eslovàquia de forma irregular. L'home anava per l'autopista amb una furgoneta homologada pel transport d'animals, però utilitzava una documentació falsa per acreditar el trasllat dels cadells.
Els veterinaris van comprovar que tots ells portaven el xip corresponent i que tenien deu setmanes, per sota de l'edat permesa per a la importació legal (que és a partir de les quinze setmanes). A més, l'home va presentar la factura de compra de quatre dels cadells amb les dades d'un nucli zoològic del Baix Empordà que va tancar el setembre del 2024 per justificar la importació dels cadells.
Els agents van interceptar la furgoneta el dia 12 de desembre al migdia, en un control que feien en coordinació amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per controlar la importació i el transport d'animals. Els Mossos d'Esquadra van trobar que el vehicle aturat estava refrigerat i tenia els permisos per transportar animals. A dins de la furgoneta hi havia catorze cadells de gossos de diverses races com ara Capavoo, Cavalier, Maltipoo i Teckel. En comprovar la destinació que tenien els animals, deu havien d'anar a un nucli zoològic d'Osca i quatre en un del Baix Empordà.
Una destinació inexistent
Després de comprovar la documentació, van detectar que el nucli del Baix Empordà havia tancat el setembre de l'any passat. Els agents van contactar amb el responsable d'aquest centre i va dir que no tenia coneixement que es feien servir les seves dades per importar cadells, així que va denunciar els fets.
En paral·lel, una veterinària autoritzada pel Departament de Territori va revisar els cadells i va comprovar la documentació i els microxips que tenien implantats els cadells, per veure si corresponien amb els passaports. A més, van explorar els animals i van determinar que tenien deu setmanes d'edat, cosa que infringia la normativa vigent per importar animals.
La protectora d'animals se n'ha fet càrrec
Tampoc complia amb les garanties sanitàries com ara l'efectivitat de la vacuna contra la ràbia i per això els agents van immobilitzar de forma preventiva els cadells, que van ser traslladats a una protectora d'animals. A més, també es van quedar els passaports dels gossos, els documents de transport internacional d'animals i les dues factures corresponents als nuclis zoològics que suposadament haurien fet la compra dels animals per un import superior als 8.000 euros.
A més, l'home va quedar detingut per falsificació de document públic, oficial o mercantil. En paral·lel, la policia està investigant quina era la destinació final dels animals que havien entrat a l'Estat i que la factura determinava que anaven al centre del Baix Empordà tancat. Per aquest motiu no es descarten més detencions.
També s’han tramitat les denúncies administratives corresponents per la importació per sota l'edat mínima permesa i sense garanties sanitàries, infraccions contemplades a la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.