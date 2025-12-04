04 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Un agent de la Policia de Girona dispara contra un home que l'amenaçava amb una serra i el fereix en una mà

La patrulla ha detingut el ferit per un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat i arran de la ferida -lleu- se l'ha traslladat fins a l'hospital Josep Trueta on dos agents el custodiaran fins que se'l traslladi a comissaria

  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra -
  • L'escorça surera amb els talls de la serra. -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 12:23

Un agent de la Policia Municipal de Girona ha disparat i ferit a la mà un home, després que aquest l'amenacés amb una serra manual. Diversos veïns han alertat la policia que l'home estava serrant un arbre. Quan els agents s'hi han acostat, els ha amenaçat i un dels policies ha obert foc contra l'individu, que ha quedat ferit d'un tret a la mà. De seguida s'han activat els equips d'emergència per assistir l'home, que no es descarta que pugui tenir algun tipus de trastorn mental. Els Mossos d’Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

El detingut és un home de 53 anys que, segons ha precisat  la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Seguretat, Sílvia Aliu, ja havia protagonitzat incidents anteriors al barri. L'home rep atenció des de la Xarxa de Salut Mental i des del 2014 té reconeguda la incapacitat total. La tinenta d'alcaldia ha explicat que "en algun moment ha patit alts i baixos" i que ja se li havien obert diligències policials anteriorment. En concret, al seu historial hi té cinc antecedents.

Els fets s'han produït quan faltaven pocs minuts per les nou del matí, davant de l'església de Sant Pau, al barri de Pla de Palau de Girona. L'home es trobava a prop de l'església de Sant Pau, en un lloc on s'estan fent obres, i feia talls a l'escorça d'una alzina que creix a la vorera. Quan la patrulla ha arribat a lloc, després de parlar amb els testimonis, s'ha intentat apropar a l'individu per demanar-li que deixés la serra a terra i desistís de la seva actitud.

 

  • L'escorça surera amb els talls de la serra.

Aliu ha concretat que, a mesura s'hi anaven aproximant, els policies li han anat fent advertiments, però que l'home ha fet "cas omís". En un moment determinat, ha alçat la serra contra un dels agents, "que s'ha sentit intimidat" i que, per evitar l'atac, li ha disparat dos trets amb la pistola reglamentària.

Un dels trets ha impactat contra la mà de l'home -la que aguantava la serra- i l'ha ferit. La tinenta d'alcaldia ha concretat que la patrulla l'ha detingut per un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat, i que arran de la ferida se l'ha traslladat fins a l'hospital Josep Trueta. Sílvia Aliu ha precisat que la ferida és lleu i que, mentre romangui al centre hospitalari, dos agents de la Policia Municipal el custodiaran fins que se'l traslladi a comissaria.

Et pot interessar