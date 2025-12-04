Un agent de la Policia de Girona dispara contra un home que l'amenaçava amb una serra i el fereix en una mà

Un agent de la
Policia Municipal de Girona ha disparat i ferit a la mà un home, després que aquest l'amenacés amb una serra manual. Diversos veïns han alertat la policia que l'home estava serrant un arbre. Quan els agents s'hi han acostat, els ha amenaçat i un dels policies ha obert foc contra l'individu, que ha quedat ferit d'un tret a la mà. De seguida s'han activat els equips d'emergència per assistir l'home, que no es descarta que pugui tenir algun tipus de trastorn mental. Els Mossos d’Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
El detingut és un home de
53 anys que, segons ha precisat la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Seguretat, Sílvia Aliu, ja havia protagonitzat incidents anteriors al barri. L'home rep atenció des de la Xarxa de Salut Mental i des del 2014 té reconeguda la incapacitat total. La tinenta d'alcaldia ha explicat que "en algun moment ha patit alts i baixos" i que ja se li havien obert diligències policials anteriorment. En concret, al seu historial hi té cinc antecedents.
Els fets s'han produït quan faltaven pocs minuts per les nou del matí, davant de
l'església de Sant Pau, al barri de Pla de Palau de Girona. L'home es trobava a prop de l'església de Sant Pau, en un lloc on s'estan fent obres, i feia talls a l' escorça d'una alzina que creix a la vorera. Quan la patrulla ha arribat a lloc, després de parlar amb els testimonis, s'ha intentat apropar a l'individu per demanar-li que deixés la serra a terra i desistís de la seva actitud.
L'escorça surera amb els talls de la serra.
ACN
Aliu ha concretat que, a mesura s'hi anaven aproximant, els policies li han anat fent advertiments, però que l'home ha fet "
cas omís". En un moment determinat, ha alçat la serra contra un dels agents, "que s'ha sentit intimidat" i que, per evitar l'atac, li ha disparat dos trets amb la pistola reglamentària.
Un dels trets ha impactat contra la mà de l'home -la que aguantava la serra- i l'ha ferit. La tinenta d'alcaldia ha concretat que la patrulla l'ha detingut per un
delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat, i que arran de la ferida se l'ha traslladat fins a l'hospital Josep Trueta. Sílvia Aliu ha precisat que la ferida és lleu i que, mentre romangui al centre hospitalari, dos agents de la Policia Municipal el custodiaran fins que se'l traslladi a comissaria.