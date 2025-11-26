Una dona i un home ferits per una explosió a la llar de foc d'una casa a Maçanet de Cabrenys

Una dona ha resultat ferida greu i un home menys greu en una explosió a la llar de foc d'una casa a Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 21.30 hores d'aquest dimarts, per una explosió en una casa de planta baixa i dues plantes més. A l'arribada del cos d'emergències no hi havia incendi. Els bombers van apagar la llar de foc, revisar, ventilar i precintar el lloc, en el qual van quedar afectades dues portes i finestres.
Els Bombers van activar tres dotacions i el SEM va activar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre els ferits i els va traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron.
Per altra banda, la setmana passada un incendi va cremar la cuina del restaurant Normal dels germans Roca a Girona. Els Bombers van rebre l'avís poc després de la mitjanit i sis dotacions van poder apagar les flames, que havien afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers. En aquest cas, no va haver-hi ferits i els veïns més propers, que s'havien autoevacuat, van poder tornar als domicilis.
Un dels germans Roca, Josep Roca, va demanar disculpes a la xarxa social X. "Sap greu la molèstia als veïns i companys del murmur" -que és el nom de la vinoteca que està just al costat del seu restaurant-. Roca també va assenyalar que no es va calcinar res "que no es pugui arreglar".