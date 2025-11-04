Incendi en un restaurant dels germans Roca a Girona: una cúpula queda totalment calcinada

El restaurant Mas Marroch regentat pels germans Roca al municipi gironí de Vilablareix ha patit un incendi aquest dimarts a la matinada. Concretament, els Bombers han rebut l'avís pels volts de les 5:30 hores i han pogut estabilitzar les flames a les 7:00 sense ferits ni danys personals, tot i que encara s'han d'avaluar les afectacions materials.
El foc ha afectat la cúpula de fusta que conforma l'espai Àgora, externa a la masia que ha sortit il·lesa. I és que Mas Marroch és un establiment per a celebracions multitudinàries, com per exemple casaments o àpats d'empresa, i compta amb una gran extensió amb espais verds i una cúpula exterior. És aquesta la que haurà de ser enderrocada després que els Bombers hagin informat a Catalunya Ràdio que ha quedat totalment calcinada.
El nou restaurant dels germans Roca a Sant Julià de Ramis
Mas Marroch no és, però, el restaurant més nou dels germans Roca a la zona. I és que l'abril passat van obrir el restaurant Montserrat Fontané, de cuina tradicional catalana, al pis superior de la fortalesa de Sant Julià de Ramis. Es tracta d'un nou establiment que hi ha al complex Esperit Roca, on ja hi ha un hotel, un restaurant i es treballa a obrir la destil·leria i un espai expositiu.
El nou restaurant ofereix plats de cuina tradicional catalana i és un "homenatge" a la cuina de Montserrat Fontané, la mare dels tres germans, i també a la cultura matriarcal. De fet, els germans han volgut situar-lo al pis superior, on hi ha les millors vistes, com a part d'aquest homenatge.
