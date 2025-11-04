Quatre restaurants catalans, en el top 10 de les millors obertures del 2024 a l'Estat

L'elit de la gastronomia a l'Estat s'ha trobat aquest dilluns a la nit al Gran Teatre Caixabank Príncipe Pío de Madrid en la gala dels TheFork Awards que ha reconegut els millors restaurants oberts el 2024. Martín Berasategui, Dabiz Muñoz, els germans Torres i 55 xefs Estrella Michelin més han conformat el jurat, que ha inclòs quatre restaurants catalans en el top 10.
Si bé, han estat els usuaris de la plataforma TheFork qui han triat The Library, al barri de Salamanca de Madrid, com la millor obertura del 2024 i guanyadora del People’s Choice Award. Destaca pels grans cellers amb seleccions de vins d'arreu i ofereix dues experiències diferenciades: The Bar, dedicada al vi; i The Cuisine, a menús degustació per maridar.
Els millors nous restaurants a Catalunya, segons TheFork
Pel que fa als restaurants catalans, el xef Víctor Torres ha nominat el Bar Canyí de Barcelona entre els 10 millors que es van obrir el 2024. A Sant Antoni, recupera l'esperit de bar de barri amb la barra al centre i una proposta gastronòmica tradicional barcelonina, però reinterpretada.
D'altra banda, el xef Paulo Airaudo ha nominat l'Eldelmar, dels germans Torres al Moll de Gregal de la Barceloneta. Amb una puntuació de 9,4 a TheFork, també aposta per la cuina catalana amb productes frescos de primera qualitat.
En tercer lloc, el xef Albert Sastregener ha optat per l'Incorrecte, al barri barceloní de Sant Gervasi, que combina mar i muntanya i permet viatjar per les cuines de tot Catalunya. Finalment, Toño Pérez i Paco Pérez han nominat el Leña, del reconegut xef Dani García, que destaca per la brasa.