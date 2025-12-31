Girona, la ciutat amb més sort a la Grossa de Cap d'Any

Girona és la ciutat que ha repartit més sort de Catalunya, en concret ha concentrat el segon premi de la Grossa de Cap d'Any i el primer quart premi en el seu terme municipal. Els números gironins agraciats han estat el 92574 i el 29181, a Girona ciutat i al nucli de Campdorà, respectivament. En concret han estat el segon premi i el primer quart premi.
El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, s'ha venut a Girona ciutat, però també ha caigut a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat). El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 650 euros. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dimecres, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.
El 29181, el primer quart premi de la Grossa, s'ha distribuït en un punt de venda del nucli gironí de Campdorà, situat al nord, entre el riu Ter i el peu del Massís de les Gavarres. Aquest poblet, que té al voltant de dos centenars d'habitants, està compost per tres nuclis rurals que, juntament amb Cambrils, s'han emportat un total de 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. La comarca del Gironès ha estat, per tant, una de les més afortunades de Catalunya.
Loteries de Catalunya va posar a la venda un total de 100.000 números, del 00000 al 99999, amb 35 sèries. Cada bitllet costava 10 euros i es poden adquirir en els punts de venda habituals de Loteries de Catalunya i a la xarxa de distribució complementària, integrada per supermercats. Alhora, també es podien comprar per internet. El primer premi de la Grossa compta amb una quantitat de 200.000 euros per bitllet. El segon, amb 65.000 i el tercer, amb 30.000. Els dos quarts premis són de 10.000 euros i tres cinquens premis de 5.000 euros.