Un incendi crema part de la cuina del restaurant Normal dels germans Roca

Un incendi ha cremat aquesta nit la cuina del restaurant Normal dels germans Roca a Girona. Els Bombers han rebut l'avís poc després de la mitjanit i sis dotacions han pogut apagar les flames, que han afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers. No hi ha hagut ferits i els veïns més propers, que s'havien autoevacuat, han pogut tornar als domicilis.
Un dels germans Roca, Josep Roca, ha demanat disculpes a la xarxa social X. "Sap greu la molèstia als veïns i companys del murmur" -que és el nom de la vinoteca que està just al costat del seu restaurant. Roca també ha assenyalat que no s'ha calcinat res "que no es pugui arreglar" i que esperen tornar a obrir al més aviat possible.
Els Bombers han rebut l'avís quan passaven setze minuts de la mitjanit i sis dotacions s'han desplaçat fins a la plaça de l'Oli, on està situat el restaurant Normal, al bellmig del Barri Vell de Girona. Els efectius s'han trobat amb veïns que havien desallotjat els domicilis pel seu compte i només quedava a dins de l'edifici una persona amb mobilitat reduïda i els Bombers l'han acompanyat.
Segons el cos d'emergències, el foc s'ha originat a la campana extractora i s'ha estès fins a la xemeneia. En agafar temperatura, les flames han calcinat materials propers i han arribat fins a les canonades de sortida de fums que donaven al cel obert. Paral·lelament, s'ha avisat a les companyies de llum i gas perquè tallessin els subministraments.
Un cop apagat el foc, els efectius han fet comprovacions i lectures a tot l'edifici. Cap a dos quarts de tres de la matinada l'incendi ha quedat extingit i tots els veïns han pogut tornar a les seves cases. Aquest és el segon ensurt que tenen els germans Roca en pocs dies. El 4 de novembre també es va incendiar la cúpula del restaurant Mas Marroch de Vilablareix.