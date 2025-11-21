21 de novembre de 2025

Societat

Un incendi crema part de la cuina del restaurant Normal dels germans Roca

Els Bombers han pogut apagar les flames que han afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 11:14

Un incendi ha cremat aquesta nit la cuina del restaurant Normal dels germans Roca a Girona. Els Bombers han rebut l'avís poc després de la mitjanit i sis dotacions han pogut apagar les flames, que han afectat la campana extractora, la xemeneia i materials propers. No hi ha hagut ferits i els veïns més propers, que s'havien autoevacuat, han pogut tornar als domicilis.

Un dels germans Roca, Josep Roca, ha demanat disculpes a la xarxa social X. "Sap greu la molèstia als veïns i companys del murmur" -que és el nom de la vinoteca que està just al costat del seu restaurant. Roca també ha assenyalat que no s'ha calcinat res "que no es pugui arreglar" i que esperen tornar a obrir al més aviat possible.

Els Bombers han rebut l'avís quan passaven setze minuts de la mitjanit i sis dotacions s'han desplaçat fins a la plaça de l'Oli, on està situat el restaurant Normal, al bellmig del Barri Vell de Girona. Els efectius s'han trobat amb veïns que havien desallotjat els domicilis pel seu compte i només quedava a dins de l'edifici una persona amb mobilitat reduïda i els Bombers l'han acompanyat.

Segons el cos d'emergències, el foc s'ha originat a la campana extractora i s'ha estès fins a la xemeneia. En agafar temperatura, les flames han calcinat materials propers i han arribat fins a les canonades de sortida de fums que donaven al cel obert. Paral·lelament, s'ha avisat a les companyies de llum i gas perquè tallessin els subministraments.

Un cop apagat el foc, els efectius han fet comprovacions i lectures a tot l'edifici. Cap a dos quarts de tres de la matinada l'incendi ha quedat extingit i tots els veïns han pogut tornar a les seves cases. Aquest és el segon ensurt que tenen els germans Roca en pocs dies. El 4 de novembre també es va incendiar la cúpula del restaurant Mas Marroch de Vilablareix.

 

